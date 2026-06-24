Lập biên bản người đàn ông 3 lần đổ rác xuống biển Long Hải 24/06/2026 13:02

(PLO)- Làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông thừa nhận đã 3 lần vứt rác xuống biển Long Hải, TP.HCM do chưa nhận thức được hành vi này là vi phạm pháp luật.

Sáng 24-6, đại diện Ban ấp Hải Phong 1 phối hợp cùng đại diện phòng Kinh tế xã Long Hải, TP.HCM mời ông TTS và vợ là bà LKN (ngụ tổ 6, ấp Hải Phong 1) đến làm việc để làm rõ hành vi đổ rác thải xuống biển.

Trước đó, ngày 22-6, một khách du lịch phát hiện, quay video ghi lại cảnh một người đàn ông kéo, đổ rác xuống biển Long Hải và cung cấp bằng chứng cho lực lượng chức năng.

Ban ấp Hải Phong 1 và Phòng Kinh tế, UBND xã Long Hải, TP.HCM làm việc với vợ chồng ông S.

Qua trích xuất, xem xét video, Ban ấp cùng cơ quan chức năng nhanh chóng xác định ông TTS chính là người thực hiện hành vi vứt rác trực tiếp xuống biển.

Tại buổi làm việc, ông S thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Ông S cho biết đây là lần thứ 3 vứt rác xuống bãi biển do chưa nhận thức được hành vi này là vi phạm pháp luật.

Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, ông S nhận thức được lỗi sai, cam kết không tái phạm và hứa sẽ thường xuyên dọn dẹp rác tại bãi biển nơi mình sinh sống.

Ngay tại buổi làm việc, Phòng Kinh tế xã Long Hải đã lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ về UBND xã để ra quyết định xử phạt theo quy định.

Thông qua sự việc, chính quyền xã Long Hải đề nghị, kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực: không xả rác thải xuống biển, sông, kênh rạch; thu gom rác đúng nơi quy định; chủ động phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi xả rác bừa bãi.