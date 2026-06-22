Bão Mekhala có thể mạnh lên siêu bão, chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông 22/06/2026 15:42

(PLO)- Bão Mekhala đang tiếp tục mạnh thêm, có thể mạnh lên cấp siêu bão, hướng về vùng biển phía Nam của Nhật Bản.

Hiện nay, một cơn bão tên quốc tế là Mekhala đang hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Đây là cơn bão thứ 7 hoạt động trên khu vực này, được hình thành từ một áp thấp nhiệt đới trước đó.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết lúc 13 giờ chiều nay, 22-6, bão Mekhala ở vào khoảng 17,8N-127,0E, cường độ mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Hiện bão cách phía Đông Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 550km về phía Đông.

Bão Mekhala đang tiếp tục mạnh thêm, hướng về phía vùng biển phía Nam của Nhật Bản.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, bão Mekhala di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ và cường độ có thể mạnh lên cấp 16 - cấp siêu bão. Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, tiếp theo là hướng Đông Bắc hướng về phía vùng biển phía Nam của Nhật Bản và suy yếu dần.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định bão Mekhala chưa có dấu hiệu di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam. Hiện cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão Mekhala này.

Dự báo về mùa bão năm 2026, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, số lượng bão trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm, với khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7 đến tháng 9 ở Bắc Bộ và tháng 10 đến tháng 11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.