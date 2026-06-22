Trao 123 tác phẩm đạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 năm 2025 22/06/2026 06:11

(PLO)- 123 tác phẩm xuất sắc đã được trao giải tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20. Trong đó, Ban tổ chức đã trao 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích.

Tối 21-6, tại nhà hát Hoa Phượng, TP Hải Phòng đã diễn ra lễ Trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 với chủ đề: Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong.

Dự lễ trao giải có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo TP Hải Phòng và các đại biểu đại diện các cơ quan đơn vị.

Giải thưởng danh giá, uy tín nhất trong giới báo chí

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu những trang báo mang âm hưởng thời đại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc năm 2026. Ảnh: ĐT

Báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ những gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn.

Báo chí góp phần tích cực trong phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Sau 20 năm thực hiện, Giải Báo chí Quốc gia đã khẳng định được giá trị, trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất trong giới báo chí. Giải Báo chí Quốc gia không chỉ là sự ghi nhận những tác phẩm xuất sắc, mang tính phát hiện, tính xây dựng, nhân văn, phản ánh hơi thở của thực tiễn, mà còn là sự tôn vinh bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của Nhân dân đối với nhà báo.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới; báo chí phải tiên phong đổi mới, để gánh vác trách nhiệm lớn hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20. Ảnh: LD

“Những người làm báo không được bao giờ quên những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và gắn bó máu thịt với Nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Như trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: Báo chí phải là nơi Nhân dân tìm đến khi cần... Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở”, ông Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước. Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động - ở đó có báo chí phản bác đanh thép; nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin.

“Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao, thành thạo công nghệ để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức; phải nâng cao năng lực phản biện chính sách, dẫn dắt dư luận, chuyển hóa những chủ trương của Đảng, Nhà nước thành nhận thức, niềm tin và hành động trong toàn dân, toàn xã hội. Ghi nhớ lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: mỗi khi viết một bài báo thì tự hỏi viết cho ai xem, viết để làm gì, viết thế nào cho phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Bức tranh sinh động về tình hình đất nước năm 2025

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí Quốc gia cho biết, Giải Báo chí Quốc gia – giải thưởng uy tín nhất của những người làm báo đã bước sang mùa thứ 20.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: HP

20 năm ghi nhận sự trưởng thành của nền báo chí nước nhà, 20 năm tôn vinh những người làm báo đã không ngừng sáng tạo, đổi mới và cống hiến.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, giải Báo chí Quốc gia năm nay tiếp tục ghi nhận những tuyến bài được đầu tư công phu, có giá trị thực tiễn, phản ánh toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong năm 2025.

Bên cạnh các phóng sự điều tra phanh phui, phê phán những tiêu cực, tệ nạn, mặt trái cần lên án trong xã hội, mùa giải năm nay xuất hiện những ghi chép, chân dung người Việt thành công, giữ vững bản sắc Việt ở nước ngoài và ở trong nước; một số tuyến bài về người lao động, trí thức, doanh nhân, nhà quản lý với cách tiếp cận mới mẻ được ghi nhận và đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: HP

Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược, những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra rào cản, khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Nhiều tác phẩm tiếp tục cho thấy sức sống của những câu chuyện chân - thiện - mỹ, những tấm gương về nghị lực, lòng nhân ái và hy sinh, lan tỏa những điều tốt đẹp, bồi đắp niềm tin xã hội. Các tác phẩm dự giải đều mang tinh thần báo chí xây dựng, báo chí nhân văn.

Tất cả đã khắc họa nên bức tranh sinh động về tình hình đất nước cho năm 2025 đang chuyển mình mạnh mẽ, nỗ lực đổi mới không ngừng với những thách thức, cơ hội lớn lao và khát vọng phát triển.

Các tác giả đoạt giải B tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20. Ảnh: HP

Tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải.

Trong đó, Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự đoạt 2 giải C với các tác phẩm điều tra giàu tính phát hiện, có tác động xã hội tích cực.

Đó là loạt bài “Nhóm trộm hoành hành ở các công viên TP.HCM và Làng Đại học” của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Tân - Phạm Xuân Hải được trao giải C nhờ phản ánh thực trạng mất an ninh trật tự tại nhiều khu vực công cộng, góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Tác phẩm thứ hai đoạt giải C là loạt bài “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh” của nhóm tác giả Võ Tùng - Nguyễn Tiến, phản ánh những vấn đề nóng liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.