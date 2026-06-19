Nóng: TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp 19/06/2026 10:01

(PLO)- Điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp vừa được Sở GD&ĐT TP.HCM công bố.

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên vào các trường như sau:

Điểm chuẩn lớp 10 tích hợp như sau:

Năm học 2026-2027, TP.HCM có 4 trường tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, trong hơn 151.000 thí sinh dự thi lớp 10, số em đăng ký dự thi vào 4 trường THPT chuyên là 11.110 em.

Kỳ thi lớp 10 đã diễn ra ngày 1 và 2-6. Thí sinh làm 4 bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên tương ứng.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: Điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm môn chuyên x 2).

Sở GD&ĐT quy định chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

Nguyện vọng được xét theo thứ tự từ trên xuống, trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh bắt buộc học ở nguyện vọng đó.

Sở GD&ĐT không giải quyết các trường hợp thay đổi thứ tự, nguyện vọng, môn chuyên khi đã hết thời gian đăng ký theo quy định.

Nếu không trúng tuyển chuyên, học sinh hoàn thành chương trình THCS tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Đối với chương trình tiếng Anh tích hợp, năm học này có 10 trường tuyển sinh.

Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (Theo đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (thang điểm 10) hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc Nhóm 2).

Quy trình xét tuyển sẽ diễn ra theo thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký từ cao xuống thấp. Các nguyện vọng được xét ưu tiên theo thứ tự: nhóm trường chuyên (ưu tiên cao nhất), tiếp theo là nhóm trường có chương trình tiếng Anh tích hợp và cuối cùng là nhóm trường THPT còn lại.