Thông tin mới vụ tai nạn trên đường Ngô Chí Quốc 18/06/2026 14:15

(PLO)- Vụ tai nạn giữa hai ô tô trên đường Ngô Chí Quốc, TP.HCM khiến một người đi xe máy bị xây xát nhẹ, các phương tiện hư hỏng, không có thiệt hại về người.

Ngày 18-6, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 20 cùng ngày, ông Nguyễn Kế Ngọc G (31 tuổi, quê Bình Định cũ) điều khiển xe ô tô tải biển số 64H-019… lưu thông trên đường Ngô Chí Quốc theo hướng từ tỉnh lộ 43 về đường Nguyễn Thị Thích.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Ngô Chí Quốc. Ảnh: XUÂN MINH

Khi đến trước số nhà 137D Ngô Chí Quốc, xe tải do ông G điều khiển đã va chạm vào phía sau xe ô tô tải van biển số 51M-745… do ông Quảng Đại T (48 tuổi, quê Ninh Thuận cũ) cầm lái, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe tải van mất lái, lao sang phần đường ngược chiều và va chạm nhẹ với xe máy biển số 72X3-06.. do ông Nguyễn Văn H (42 tuổi, quê Nam Định) điều khiển. Sau đó, xe tải van tiếp tục lao vào cửa cuốn ở khu vực sân (cách cửa nhà chính 5 m) nhà 137D Ngô Chí Quốc.

Vụ tai nạn làm ông H bị trầy xước nhẹ. Nạn nhân đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe và xuất viện trong ngày. Ông T không bị thương, đã trở về nhà sau khi làm việc với cơ quan chức năng.

Ngoài ra, ba phương tiện liên quan bị hư hỏng, cửa cuốn khu vực sân nhà dân cũng bị hư hại và đang quá trình khắc phục.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận vụ việc và đang thụ lý, giải quyết theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và làm chủ tốc độ khi lưu thông, nhất là vào thời điểm rạng sáng để phòng ngừa các vụ va chạm tương tự.