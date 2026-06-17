Nghi phạm cướp tài sản cụ ông 70 tuổi có tiền sử bệnh tâm thần 17/06/2026 14:21

(PLO)- Cụ ông 70 tuổi bị hành hung, cướp tài sản khi đang ngủ bên đường do nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần gây ra.

Sau nhiều ngày khẩn trương xác minh, truy xét, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long), nghi phạm thực hiện vụ cướp tài sản đối với một cụ ông 70 tuổi trên địa bàn xã Thủ Thừa.

Đây là kết quả của quá trình điều tra quyết liệt từ những dấu vết tưởng như rất ít ỏi của vụ án xảy ra vào rạng sáng ngày 12-6-2026 tại khu vực ấp 5, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh.

Dương Công Nhạc bị lực lượng an ninh cơ sở bắt giữ tại nhà trọ. Ảnh: CTV

Theo xác minh của cơ quan công an, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12-6, ông NVH (70 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, TP.HCM), một người sống bằng nghề nhặt ve chai và thường xuyên lang thang, đang nằm ngủ bên lề Quốc lộ 1A đoạn qua ấp 5 thì bất ngờ bị một người đàn ông lao đến hành hung.

Sau khi đánh nạn nhân gây xây xát vùng đầu, người này đã lấy đi khoảng 1 triệu đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dù bị thương, ông H sau đó được người thân đưa về chăm sóc và không trình báo cơ quan công an.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Thủ Thừa đã nắm được thông tin vụ việc và nhanh chóng triển khai xác minh. Trong quá trình làm việc, ông H cho biết người đàn ông hành hung ông từng nhiều lần xuất hiện, nói chuyện với ông và có biểu hiện thần kinh không bình thường, nhưng ông không biết tên tuổi hay nơi cư trú.

Đến ngày 15-6, khi trên một số trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video liên quan vụ việc, công tác điều tra được đẩy nhanh. Công an xã Thủ Thừa phối hợp Phòng PC02 Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ một cục đá được cho là hung khí gây án.

Dương Công Nhạc dùng đá tấn công cụ ông 71 tuổi để lấy 1 triệu đồng. Ảnh cắt từ clip

Lực lượng chức năng thu thập được hai đoạn video camera quan trọng. Một đoạn dài 3 phút 35 giây ghi nhận toàn bộ diễn biến vụ cướp; đoạn còn lại dài 2 phút 56 giây ghi lại hình ảnh người này cùng phương tiện sử dụng để di chuyển.

Từ dữ liệu camera, công an xác định nghi phạm cao khoảng 1,69m, dáng người mập, tóc cắt kiểu bờm ngựa và điều khiển xe máy Wave màu xanh - vàng mang biển kiểm soát 65P5-3718.

Manh mối từ chiếc xe máy nhanh chóng được các trinh sát tập trung khai thác. Qua tra cứu dữ liệu đăng ký phương tiện, chiếc xe được xác định đứng tên ông LAT (quê Cần Thơ). Tuy nhiên, qua làm việc, ông T cho biết đã bán chiếc xe này cho người khác từ năm 2010 và không còn nhớ rõ người mua.

Chiếc xe Nhạc dùng làm phương tiện di chuyển.

Dù vậy, quá trình phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã mang lại bước đột phá. Công an nhận được nguồn tin tại xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện một đối tượng có đặc điểm tương đồng với nghi phạm đang truy tìm.

Cùng thời điểm, hệ thống camera giám sát của Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh ghi nhận chiếc xe mang biển số 65P5-3718 xuất hiện lần cuối lúc 23 giờ 34 phút ngày 14-6 tại khu vực chân cầu Tân Hương.

Từ những dữ liệu này, lực lượng chức năng khoanh vùng và nổi lên nghi phạm Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long).

Qua xác minh địa phương, Nhạc được xác định có tiền sử bệnh tâm thần, từng được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ người tâm thần Bến Tre. Người thân cho biết Nhạc được bảo lãnh về nhà chăm sóc từ tháng 10-2025 nhưng đã bỏ đi khỏi địa phương khoảng hai tháng gần đây.

Lực lượng chức năng thu giữ tài sản do Nhạc cướp. Ảnh: CTV

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp để theo dõi hình ảnh và phương tiện nghi vấn, đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16-6, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Dương Công Nhạc tại một nhà trọ không tên thuộc xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Tại thời điểm bắt giữ, công an thu giữ xe máy biển số 65P5-3718 cùng nhiều tang vật liên quan vụ án. Qua đấu tranh, Nhạc đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của ông NVH vào rạng sáng ngày 12-6 tại xã Thủ Thừa.

Theo cơ quan chức năng, việc khám phá nhanh vụ án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Tây Ninh, lực lượng PC02 Công an tỉnh Đồng Tháp và lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Trung An. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Phòng PC02 Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.