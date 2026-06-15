Xử phạt Tiktoker 'Khuê ơi dậy đi' hơn 8,7 triệu đồng 15/06/2026 18:41

(PLO)- Công an đã vào cuộc, làm việc với ông PTK - chủ tài khoản Tiktok "Khuê ơi dậy đi".

Chiều 15-6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã làm việc với ông PTK (xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) xử lý hành vi vi phạm liên quan những video có nội dung "phân biệt vùng miền".

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ, làm việc với Tiktoker "Khuê ơi dậy đi". Ảnh: CA

Vừa qua, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản mạng xã hội Tiktok “Khuê ơi dậy đi” đã đăng tải trên không gian mạng những thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Công an đã làm rõ cho thấy ngày 15-2, ông PTK đã đăng tải lên mạng xã hội một video clip có độ dài 1 phút 35 giây do tự quay bằng điện thoại di động cá nhân. Nội dung của video trên đánh giá cách làm việc của người miền Nam và sự so sánh giữa người miền Bắc và người miền Nam trong cách sinh hoạt, làm việc…

Tiếp theo, vào ngày 4-6, ông K tiếp tục đăng tải lên mạng xã hội video clip có độ dài 2 phút 26 giây do anh tự quay bằng điện thoại di động cá nhân. Nội dung của video trên nói về sự so sánh giữa người miền Nam và người miền Bắc về điều kiện kinh tế, hạ tầng, lối sống, phương tiện đi lại (so sánh số lượng ô tô)… của người miền Bắc - miền Nam và vấn đề cứu trợ trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19.

Những nội dung này đã được ông PTK- chủ tài khoản Tiktok “Khuê ơi dậy đi” thừa nhận là thông tin sai sự thật, xuyên tạc để câu like, câu view, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhằm phát triển trang cá nhân của mình được nhiều người biết đến.

Ngày 15-6, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPHC đối với ông K về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội” với mức phạt tiền 8.750.000 đồng.