Sau hơn một năm sang Malaysia, đồng phạm vụ cô gái tông xe đối thủ ra đầu thú 15/06/2026 16:18

(PLO)- Sau hơn một năm lẩn trốn sang Malaysia, bị can liên quan vụ cô gái lái ô tô tông vào xe đối thủ ở Đắk Lắk đã ra đầu thú.

Ngày 15-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa vận động một bị can bị truy nã về tội cố ý gây thương tích từ Malaysia về nước đầu thú.

Người vừa đầu thú là Lê Long Anh (34 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Bị can Lê Long Anh tại công an. Ảnh: S.Đ

Trước đó, đêm 6-6-2024, Anh cùng nhóm bạn đến một quán nhậu tại ngã tư đường Ngô Quyền - Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột để ăn uống.

Thời điểm này, trong quán nhậu còn có TTV (32 tuổi, ngụ cùng phường) đang ngồi với nhóm khác ở bàn kế bên.

Trong lúc ăn nhậu thì giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau. Lúc này, Anh đã cầm ly thủy tinh ném gây thương tích đối với một người trong nhóm của V. Còn V thì điều khiển ô tô tông nhiều lần vào ô tô của đối phương đậu phía trước, gây hư hỏng.

Vào cuộc điều tra, công an đã khởi tố V về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Cơ quan chức năng cũng khởi tố Anh về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, tháng 11-2024, Anh đã bỏ trốn sang Malaysia.

Sau hơn một năm bị truy nã và được cơ quan công an tuyên truyền, vận động, Lê Long Anh đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Bị can đã về nước đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.