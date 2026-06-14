Thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ cho hàng trăm cư dân chung cư Đông Thuận 14/06/2026 19:28

(PLO)- Lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp cùng các đơn vị tại TP.HCM tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho nhiều cư dân và giải cứu thành công 13 người mắc kẹt.

Ngày 14-6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 12 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ cấp phòng tại chung cư Đông Thuận I, II trên đường DN10, Khu dân cư An Sương, phường Đông Hưng Thuận.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn trong tình huống giả định cháy tại tầng hầm chung cư Đông Thuận. Ảnh: CA

Theo tình huống giả định, khoảng 9 giờ cùng ngày, một nhóm công nhân sử dụng thiết bị hàn cắt kim loại tại tầng hầm Park II của chung cư. Do sơ suất, tia lửa hàn bắn vào khu vực để xe máy, gặp xăng rò rỉ từ một phương tiện nên phát sinh cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhiều xe máy khác, tạo ra lượng lớn khói, khí độc và nhiệt độ cao. Hệ thống báo cháy tự động lập tức kích hoạt, hàng trăm cư dân khẩn trương tìm đường thoát nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 12 nhanh chóng tiếp cận hiện trường xử lý sự cố giả định. Ảnh: CA

Trong lúc di chuyển khỏi tầng hầm, do tầm nhìn bị hạn chế bởi khói và tâm lý hoảng loạn, hai ô tô va chạm trực diện khiến cabin biến dạng, chắn lối ra vào chính. Sự cố làm công tác tiếp cận hiện trường và triển khai cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình di chuyển dưới tầng hầm, tầm nhìn bị hạn chế dẫn đến hai ô tô va chạm trực diện mạnh, cabin biến dạng hoàn toàn, làm ba người bị thương kẹt bên trong. Vụ tai nạn liên hoàn này tạo vật cản lớn ngay lối ra vào, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường. Sự cố chen lấn ở cầu thang bộ khiến bốn người bị thương, bốn người khác kẹt trong thang máy do mất điện đột ngột và hai người kẹt tại ban công tầng hai.

Lực lượng cứu nạn sử dụng thiết bị chuyên dụng giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong thang máy. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Phòng PC07 điều động nhiều lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Trong đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 12 xuất bốn xe chuyên dụng cùng 28 cán bộ, chiến sĩ; Đội Khu vực 19 điều động hai xe và 12 cán bộ, chiến sĩ; Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động hai xe cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia xử lý tình huống.

Lực lượng tại chỗ của chung cư, đơn vị thi công, Công an phường và lực lượng an ninh cơ sở với khoảng 30 người đã sử dụng hơn 50 bình chữa cháy cùng hệ thống chữa cháy vách tường để dập lửa, hướng dẫn cư dân thoát nạn và di chuyển tài sản.

Cuộc thực tập giúp nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng cơ sở trong xử lý sự cố tại chung cư. Ảnh: CA

Các lực lượng chuyên nghiệp nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng máy hút khói, thiết bị banh cắt thủy lực để tiếp cận các vị trí có người mắc kẹt. Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng cứu nạn đã giải cứu thành công những người mắc kẹt.

Sau khoảng 25 phút triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã hướng dẫn thoát nạn và cứu thành công 13 người, đồng thời phối hợp Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây kiểm tra sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận để đưa người mắc kẹt xuống nơi an toàn. Ảnh: CA

Theo Phòng PC07, cuộc thực tập góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng chuyên nghiệp trong xử lý các sự cố cháy, nổ, tai nạn tại chung cư, nơi tập trung đông người. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp cư dân nâng cao kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống khẩn cấp, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố thực tế xảy ra.