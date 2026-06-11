Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu 3 điện thoại liên quan vụ trộm cắp tài sản 11/06/2026 16:41

(PLO)- Trong quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Tân An Hội, Công an TP.HCM đang tạm giữ 3 điện thoại di động chưa xác định được chủ sở hữu và đề nghị người dân liên hệ để nhận lại tài sản.

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 30-3-2026 tại ấp Cây Sộp C, xã Tân An Hội do Nguyễn Văn Thông thực hiện.

Quá trình điều tra, cơ quan công an tạm giữ 3 điện thoại di động chưa xác định được chủ sở hữu. Trong đó có một điện thoại hiệu Oppo Reno 12 F5G màu trắng cam, số IMEI 1: 867650077104218, IMEI 2: 867650077104200; một điện thoại hiệu Oppo màu đỏ, hiện khóa màn hình nên chưa kiểm tra được số IMEI; và một điện thoại hiệu Vivo màu trắng xanh, kiểu máy V2111, số IMEI 1: 861428059319252, sử dụng ốp lưng có dòng chữ “Lovely Bear”.

Các điện thoại hiện đang được công an tạm giữ. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu các điện thoại nêu trên liên hệ đồng chí Trần Minh Thành, Điều tra viên Công an xã Tân An Hội, địa chỉ số 175 Tỉnh lộ 8, ấp 5, xã Tân An Hội, TP.HCM, số điện thoại 0909 282 529 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Cơ quan điều tra cho biết, sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có người đến nhận hoặc chứng minh quyền sở hữu đối với các tài sản trên thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.