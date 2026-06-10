Cháy công ty gỗ rộng hơn 1,7 ha ở TP.HCM 10/06/2026 05:48

(PLO)- Đám cháy lớn bùng phát tại Công ty TNHH G.O ở phường Bình Cơ, TP.HCM vào đêm 9-6, bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m².

Tối 9-6, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy tại Công ty TNHH G.O, khu phố 1, phường Bình Cơ.

Cháy lớn tại công ty gỗ rộng hơn 17.000 m² ở TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, công nhân và người dân phát hiện lửa bùng phát bên trong khuôn viên Công ty TNHH G.O, chuyên gia công gỗ nội thất. Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy cơ sở cùng công nhân đã sử dụng bình chữa cháy xách tay và nước để dập lửa.

Tuy nhiên, do bên trong nhà xưởng chứa nhiều gỗ và vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, công tác chữa cháy ban đầu không hiệu quả. Nhận thấy đám cháy vượt quá khả năng kiểm soát, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu nhà xưởng chuyên gia công gỗ nội thất của Công ty TNHH G.O vào đêm 9-6. Ảnh: XUÂN MINH

Tiếp nhận tin báo lúc 22 giờ 29 phút, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 32 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy, chống cháy lan.

Bước đầu xác định đám cháy xảy ra tại hai nhà xưởng, mỗi nhà xưởng có diện tích khoảng 8.500 m². Tổng diện tích bị cháy ước tính khoảng 17.000 m². Chất cháy chủ yếu là gỗ và sơn khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và có nguy cơ lan rộng sang các công trình lân cận.

Khói lửa bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m², tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận. Ảnh: XUÂN MINH

Đến hơn 0 giờ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn đang tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn cháy lan, bảo vệ các khu vực xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.