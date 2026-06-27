Cận cảnh chuỗi Nha khoa Quốc tế '3 không' ở Cần Thơ 27/06/2026 11:35

(PLO)- Kiểm tra chuỗi Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện các vi phạm như không giấy phép, không bác sĩ chuyên khoa, thiết bị và vật tư y tế không rõ nguồn gốc.

Ngày 27-6, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp kiểm tra đột xuất các cơ sở thuộc chuỗi mang tên Nha khoa Quốc tế trên địa bàn và phát hiện nhiều vi phạm.

Trước đó, ngày 26-6, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế TP Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và công an các phường Long Mỹ, Cái Khế tiến hành kiểm tra các cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh.

Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh nhiều vi phạm

Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra đối với Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh, phường Long Mỹ

Tại cơ sở ở phường Long Mỹ, thời điểm kiểm tra, cơ sở không cung cấp được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở và người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều vắng mặt.

Đáng chú ý, nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh, can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng chỉ có bằng cấp thuộc các ngành như điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược, thậm chí có người có bằng cao đẳng thương mại điện tử. Không có ai có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự làm việc tại đây cũng không có hợp đồng lao động với cơ sở.

Đoàn kiểm tra máy móc, sổ sách và các loại thuốc, vật tư y tế

Thời điểm kiểm tra cơ sở hoàn toàn không cung cấp được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định

Nhân viên trực tiếp khám, can thiệp, điều trị cho khách không có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt

Các loại máy móc, thiết bị và các loại thuốc, vật tư y tế đang sử dụng trên bệnh nhân chưa rõ nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế tại Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh

Ngoài ra, cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của máy móc, thiết bị cũng như thuốc, vật tư y tế đang sử dụng.

Sau khi lập biên bản ghi nhận hàng loạt vi phạm, đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế tại cơ sở này để xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận, trên địa bàn TP Cần Thơ còn nhiều cơ sở thuộc chuỗi Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh. Tuy nhiên, trong ngày 26-6, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, ngưng hoạt động. Một số cơ sở trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động.