TP.HCM tăng cường kiểm tra, điều chỉnh quy định trong lĩnh vực nha khoa

(PLO)- Trong bối cảnh lĩnh vực nha khoa phát triển nhanh, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng chuyên môn, đồng thời rà soát, điều chỉnh một số quy định liên quan.

Ngày 4-3, Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng chuyên môn trong lĩnh vực nha khoa, đồng thời rà soát, điều chỉnh một số quy định liên quan đến thẩm định danh mục kỹ thuật nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và bảo vệ an toàn cho người bệnh.

Theo Sở Y tế, những năm gần đây, dịch vụ nha khoa tại TP.HCM phát triển mạnh mẽ. Hàng nghìn phòng khám răng hàm mặt đang hoạt động trên địa bàn TP, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai rộng rãi như cấy ghép implant, ghép xương, nâng xoang, phục hình răng hiện đại…

Sự phát triển này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân, mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến ngay tại địa phương.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kỹ thuật y khoa là yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn cho người bệnh. Nhiều kỹ thuật nha khoa hiện nay là các kỹ thuật can thiệp sâu, có thể tiềm ẩn rủi ro nếu cơ sở thực hiện không đáp ứng đầy đủ điều kiện về nhân lực chuyên môn, trang thiết bị y tế và quy trình chuyên môn theo quy định.

Người dân chăm sóc răng miệng tại cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trước đây, theo quy định tại Thông tư 07/2015 của Bộ Y tế, các kỹ thuật thuộc nhóm phẫu thuật, thủ thuật loại đặc biệt hoặc loại I khi lần đầu tiên triển khai tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xem là “kỹ thuật mới, phương pháp mới” và phải thực hiện theo quy trình hai bước: Triển khai thí điểm và sau đó mới được phép triển khai chính thức. Quy định này nhằm bảo đảm việc áp dụng kỹ thuật mới được thực hiện một cách thận trọng, khoa học trước khi triển khai rộng rãi.

Trong quá trình quản lý trước đây, Sở Y tế TP.HCM cũng đã áp dụng cách tiếp cận này đối với một số kỹ thuật nha khoa chuyên sâu. Theo đó, những cơ sở đủ năng lực chuyên môn được cho phép triển khai kỹ thuật theo hình thức thí điểm, dưới sự thẩm định của Hội đồng chuyên môn kỹ thuật.

Việc theo dõi kết quả trong giai đoạn đầu giúp cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả, mức độ an toàn của kỹ thuật, đồng thời kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến người bệnh.

Hội đồng chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế gồm các chuyên gia đầu ngành răng hàm mặt đến từ các đơn vị như Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại TP.HCM, Khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP.HCM… nhằm bảo đảm việc thẩm định kỹ thuật được thực hiện khách quan, khoa học và đúng chuẩn chuyên môn.

Từ khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 có hiệu lực, khái niệm “kỹ thuật mới, phương pháp mới” được quy định lại là các kỹ thuật, phương pháp lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Như vậy, các kỹ thuật loại đặc biệt hoặc loại I khi triển khai lần đầu tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không còn thuộc phạm vi bắt buộc phải thực hiện thí điểm như trước đây.

Trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay, các cơ sở đã được Sở Y tế cho phép thí điểm theo quy định trước đây vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành đủ số ca thí điểm theo quyết định đã ban hành. Sau đó, các cơ sở phải báo cáo kết quả về Sở Y tế để xem xét cho phép triển khai chính thức theo đúng quy định.

Song song đó, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành các văn bản hướng dẫn, trong đó có công văn về việc tuân thủ các quy định pháp luật trong triển khai kỹ thuật chuyên môn. Đồng thời, Sở Y tế cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh – đặc biệt là các phòng khám răng hàm mặt – về quy định chuyên môn, thẩm định danh mục kỹ thuật cũng như các yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình hành nghề.

Trong bối cảnh lĩnh vực nha khoa phát triển nhanh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng của người dân ngày càng tăng, việc quản lý chặt chẽ chất lượng kỹ thuật chuyên môn là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người bệnh.

Sở Y tế khuyến khích các cơ sở y tế không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động cập nhật và triển khai các kỹ thuật mới, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Quản lý kỹ thuật y khoa không nhằm tạo thêm rào cản cho sự phát triển của các cơ sở y tế, mà nhằm bảo đảm mỗi kỹ thuật được triển khai đúng chuẩn mực chuyên môn, minh bạch và an toàn cho người bệnh.