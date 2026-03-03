Ăn hoa sầu riêng thế nào cho đúng? 03/03/2026 20:09

(PLO)- Hoa sầu riêng bị tỉa bỏ đang được một số người tận dụng làm món ăn lạ, tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo cần thận trọng trước nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Video: Ăn hoa sầu riêng thế nào cho đúng?

Tại một số địa phương trồng sầu riêng, khi cây ra hoa dày, nhà vườn thường chủ động tỉa bớt hoa để cây tập trung dinh dưỡng nuôi trái. Phần hoa bị lặt bỏ trước đây chủ yếu được vứt đi nhưng thời gian gần đây lại được một số người thu gom về để chế biến thành các món ăn như xào thịt bò, xào tỏi.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều video chia sẻ cách sơ chế, nấu nướng hoa sầu riêng, thu hút sự quan tâm và tranh luận của nhiều người.

Trao đổi với PLO, BS Mai Thị Hồng Lan, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175, cho biết hiện nay hoa sầu riêng chưa có trong Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam do Viện Dinh dưỡng công bố. Trong các cơ sở dữ liệu quốc tế như của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) hay Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cũng chưa ghi nhận phân tích thành phần dinh dưỡng của loại hoa này. Điều đó đồng nghĩa chưa có tài liệu chính thống nào kiểm chứng giá trị dinh dưỡng của hoa sầu riêng đối với con người.