Danh tính tài xế bị tạm giữ do chèn ép 3 người trên xe máy ngã xuống đường 03/03/2026 10:49

(PLO)- Tài xế điều khiển xe bán tải chèn ép ba người trên xe máy ngã xuống đường ở Hà Nội bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 3-3, Công an phường Hoàng Mai (Công an TP Hà Nội) đang tạm giữ Trần Anh Phương (39 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tài xế xe bán tải Trần Anh Phương. Ảnh: LV.

Anh Phương được xác định là tài xế điều xe bán tải trong vụ chèn ép vợ chồng cùng con nhỏ đi xe máy ngã xuống đường gây nguy hiểm. Công an cũng đã thực nghiệm hiện trường và tạm giữ chiếc xe bán tải để phục vụ công tác điều tra.

Như PLO đã thông tin, ngày 28-2, mạng xã hội lan truyền, chia sẻ clip ghi lại hình ảnh hai vợ chồng đang bế con nhỏ đi trên một xe máy, bị xe bán tải “tạt đầu”, chèn ép ngã xuống đường gây nguy hiểm.

Clip ghi lại vụ việc.

Clip cho thấy chiếc xe bán tải, thùng sau chở một chiếc xe máy, bất ngờ rẽ trái, “ép” trước xe máy khiến hai vợ chồng cùng con nhỏ ngã ra đường.

Ngay lúc đó, một xe tải chạy qua suýt gây va chạm. Người chồng ôm con nhỏ chạy bộ, đuổi theo xe bán tải nhưng không kịp.

Theo camera hành trình ghi lại, vụ việc xảy ra khoảng 21 giờ 15 phút đêm 27-2, thuộc đoạn đường song hành Vành đai 3 thuộc địa phận phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.