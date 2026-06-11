Lãnh đạo TP.HCM nhắn nhủ sĩ tử trước giờ G: 'Tuyệt đối không nộp bài sớm để tránh nuối tiếc' 11/06/2026 08:27

(PLO)- Sáng nay (11-6), lãnh đạo TP.HCM đã có mặt rất sớm tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thăm hỏi, động viên các sĩ tử trước giờ G thi tốt nghiệp THPT.

Sáng 11-6, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, động viên thí sinh, giám thị tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (phường Chợ Quán).

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: THUẬN VĂN

Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đại diện lãnh đạo Sở ATTP TP.HCM, Công An TP.HCM; lãnh đạo UBND phường Chợ Quán...

Ông Nguyễn Mạnh Cường kiểm tra bảng bốc thăm ngẫu nhiên giáo viên coi thi tại các phòng thi. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ông Nguyễn Mạnh Cường đã trực tiếp kiểm tra các phòng thi của thí sinh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường động viên các thí sinh trước giờ thi môn Văn. Ảnh: THUẬN VĂN

Trò chuyện với các thí sinh, lãnh đạo TP nhắn gửi: “Các em cần hết sức bình tĩnh, làm bài thật kỹ lưỡng. Sau khi hoàn thành, hãy dành thời gian kiểm tra lại toàn bộ bài làm, đối chiếu chính xác các thông tin cá nhân như họ tên, số báo danh, ngày tháng năm sinh theo đúng hướng dẫn của giám thị để tránh những sai sót đáng tiếc. Các em hãy tận dụng tối đa quỹ thời gian làm bài, không có gì phải vội vàng và tuyệt đối không nên nộp bài sớm rồi phải nuối tiếc. Chúc tất cả các sĩ tử đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi này, trúng tuyển vào đúng ngôi trường đại học và ngành học theo nguyện vọng của mình” - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường trao đổi các vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau kỳ thi với trưởng, phó điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: THUẬN VĂN

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Mạnh Cường cũng đến thăm hỏi, động viên các giáo viên tham gia công tác thư ký, coi thi, giám sát tại điểm thi..

Ông đề nghị các thầy cô tại điểm thi tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn để các em thí sinh chấp hành tốt quy chế. Đồng thời, các giám thị cần tạo ra một không khí trong phòng thi và sau giờ thi thật sự thoải mái, giúp các em giải tỏa tâm lý .

“Trải qua 12 năm đèn sách, áp lực thi cử đối với các em là rất lớn. Bản thân chúng ta đều đã từng trải qua giai đoạn này, vì vậy tôi mong các thầy cô hết sức quan tâm, sát sao và hướng dẫn, giúp đỡ các em. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp thí sinh nào gặp sự cố đáng tiếc vì những sơ suất khách quan. Nếu chúng ta không kiểm tra, giám sát kỹ lưỡng, một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi và cả tương lai của các em” - ông Cường nhấn mạnh.

Thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM với gần 143.000 thí sinh dự thi, quy mô lớn nhất cả nước. Vì thế, công tác tổ chức cho kỳ thi đã được tổ chức từ sớm, phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành.

Không chỉ đồng hành cùng con đến điểm thi, các phụ huynh luôn tạo động lực, tinh thần thoải mái nhất cho các em hoàn thành kỳ thi quan trọng. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết TP đã sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo thi, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành. Các phương án tổ chức được xây dựng chi tiết, trong đó chú trọng tập huấn lực lượng tại điểm thi và triển khai thiết bị kỹ thuật nhằm phòng ngừa, phát hiện gian lận, nhất là tại các điểm thi có nguy cơ cao.

Các thí sinh được kiểm tra thông tin cá nhân đầy đủ trước giờ làm bài thi. Ảnh: THUẬN VĂN

Đối với công tác vận chuyển đề thi, trước việc địa bàn mở rộng, TP.HCM đã xây dựng phương án vận chuyển, bàn giao phù hợp, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và tổ chức bàn giao đề thi trước một ngày.

Sáng, thí sinh thi với môn Ngữ văn với hình thức tự luận trong 120 phút. Chiều nay, thí sinh thi môn Toán trong 90 phút với hình thức trắc nghiệm. Ngày mai, các em thi hai môn tự chọn trong các môn: Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.