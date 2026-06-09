Thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Chiến thuật làm bài trắc nghiệm 09/06/2026 15:25

(PLO)- Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, các giáo viên giàu kinh nghiệm đã chia sẻ bí quyết làm tốt bài thi trắc nghiệm môn lịch sử, địa lý và hoá học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11 và 12-6 với hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước, con số kỷ lục từ trước đến nay.

Thí sinh làm 4 bài thi bắt buộc là toán và ngữ văn cùng hai môn lựa chọn. Trong đó, chỉ có môn ngữ văn theo hình thức tự luận, còn lại là trắc nghiệm.

Trường THPT Võ Văn Kiệt, TP.HCM, tổ chức thi thử tốt nghiệp cho học sinh. Ảnh: NTCC

Môn địa lý: Gạch chân từ khoá là "chìa khoá” mở đáp án

Cô Ngô Thị Lan Phương, Tổ trưởng Địa lý, Trường THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp) đã có những chia sẻ về bí quyết lấy điểm tuyệt đối từ cách loại trừ đáp án đến tư duy từ khoá.

Theo cô Lan Phương, lỗi phổ biến của học sinh là đọc đề một lượt rồi ngồi cân nhắc mà không có thói quen gạch chân từ khóa. Điều này dễ dẫn đến việc bị rối và mất thời gian.

Do đó, khi làm bài, học sinh phải xác định được từ khóa chính (1 đến 2 từ), bởi giữa câu hỏi và câu trả lời luôn có mối liên hệ mật thiết. Ví dụ đề hỏi về kinh tế thì đáp án phải liên quan đến kinh tế; hỏi về dân số thì đáp án phải chứa yếu tố dân số.

Cấu trúc đề gồm các câu hỏi với 4 lựa chọn a, b, c, d. Để không bị "bẫy", thí sinh cần nằm lòng hai quy tắc: Thứ nhất, loại trừ các từ mang tính tuyệt đối. Những đáp án chứa các cụm từ như rất, chỉ, hoàn toàn, đều, khắp... thường là đáp án sai. Thí sinh cần nhận diện để loại bỏ ngay những phương án này để khu trú phạm vi lựa chọn.

Thứ hai, trường hợp câu hỏi có nhiều đáp án cùng đúng, thí sinh phải chọn đáp án mang ý nghĩa bao quát, chứa được các ý còn lại.

Theo cô Lan Phương, thời điểm cận kề ngày thi, việc học vẹt, học thuộc lòng từng câu chữ không còn hiệu quả. Thay vào đó, thí sinh nên hệ thống lại kiến thức bằng sơ đồ tư duy dựa trên các mối quan hệ nhân quả.

Để tránh tình trạng "đầu voi đuôi chuột", làm tốt các câu đầu nhưng thiếu thời gian ở các câu tư duy logic phía sau, thí sinh cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc dễ làm trước, khó làm sau.

Môn lịch sử: Giữ "đầu lạnh" trước đáp án nhiễu, đặt sự kiện lên trục logic

Ths Nguyễn Thị Hà Diễm, giáo viên Trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM, chia sẻ để làm tốt bài thi lịch sử, về tư duy chiến thuật, thí sinh cần khoanh mốc thời gian, loại đáp án nhiễu, khoanh tròn bộ từ khoá (ai, ở đâu, tính chất, yêu cầu), đặc biệt lưu ý các từ "bẫy" như không phải là, chủ yếu, cơ bản, bước ngoặt, duy nhất...

Ths Bùi Phương Nga, giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo, Vĩnh Phúc, cho hay thí sinh cần giữ "cái đầu lạnh" trước từ tuyệt đối, cảnh giác cao độ với các từ nhất, duy nhất, hoàn toàn, tất cả. Nếu đề hỏi nguyên nhân quyết định nhất, đáp án đúng luôn là yếu tố nội lực chủ quan bên trong.

Hơn nữa, đề thi hiện nay không chỉ kiểm tra ghi nhớ mà còn đánh giá khả năng tư duy. Do đó, thí sinh hãy đặt các sự kiện lên cùng một trục logic để tìm điểm giống và khác nhau, bản chất cốt lõi của từng sự kiện. Đây chính là chìa khoá để xử lý các câu hỏi vận dụng và câu đúng/sai.

Nguyên tắc vàng khi làm bài lịch sử cần đọc kỹ, gạch từ khoá, bình tĩnh suy luận, làm chắc câu dễ trước, không bỏ trống bất kỳ câu nào. "Câu hỏi đi trước - tư liệu theo sau; gạch từ khoá mau - tìm đâu trúng đó" - cô Nga nói.

Môn hoá học: Phân loại cấp độ từng câu hỏi

Với môn hoá học, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, (phường Bến Thành), chia sẻ khi làm bài thí sinh hãy đọc toàn bộ đề một lượt, phân loại ngay câu dễ, câu trung bình, câu khó.

Thí sinh nên làm chắc các câu nhận biết, thông hiểu trước để lấy điểm tối đa phần dễ, tuyệt đối không sa đà vào một câu 2-3 phút.

“Với bài toán hóa học, luôn viết tóm tắt dữ kiện trước khi bấm máy tính. Các em cần thành thạo bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron để rút ngắn thời gian. Kiểm tra các câu tính toán vì dễ sai dấu phẩy, sai số liệu nhập máy” - ông Phú nói.

Theo ông Phú, đối với các câu hỏi thực tiễn cần bám sát kiến thức bản chất, tránh suy diễn theo cảm tính. Nếu phân vân giữa hai đáp án, cần loại trừ phương án vô lý trước rồi mới chọn. Thí sinh không nên bỏ trống câu nào mà hãy dành 10-15 phút để rà lại phiếu trả lời trắc nghiệm.

Công thức vàng trong phòng thi là dễ làm trước, khó làm sau; chắc mới tô, tô phải đúng; không bỏ câu, không chủ quan.