Cần Thơ đảm bảo điều kiện dự thi cho 9 thí sinh khiếm thính thi tốt nghiệp THPT 03/06/2026 16:59

(PLO)- Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết có 9 thí sinh khiếm thính tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các thiết bị hỗ trợ đã được phối hợp kiểm tra, đảm bảo đúng quy định trước khi vào phòng thi.

Chiều 3-6, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2026-2027 và kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Ban chỉ đạo kỳ thi, năm 2026, Cần Thơ có 34.679 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 29.428 thí sinh giáo dục phổ thông, 2.950 thí sinh giáo dục thường xuyên, 63 thí sinh tự do chưa tốt nghiệp và 2.238 thí sinh tự do đã tốt nghiệp. Ngoài ra có 371 thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2026-2027 và kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thành phố bố trí 80 điểm thi chính thức với 1.515 phòng thi, 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng. Các điểm thi đảm bảo biệt lập, an ninh, an toàn và thuận tiện đi lại.

Cơ sở vật chất được chuẩn bị đầy đủ; hệ thống camera giám sát tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi được rà soát theo quy định.

Ông Danh Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, việc kiểm tra 80 điểm thi đã hoàn tất, chưa ghi nhận khó khăn. Các địa phương, đoàn thể đã vận động hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian ôn thi và thi.

Ông Danh Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ. Ảnh: HD

Phần lớn thí sinh được bố trí điểm thi gần nơi cư trú hoặc học tập. Trường hợp ở xa được hỗ trợ đưa đón, chỗ ở và suất ăn miễn phí. Các trường phối hợp vận động nguồn lực hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập, học bổng cho học sinh khó khăn.

Đối với thí sinh tự do dự thi xét tuyển đại học, cao đẳng, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp hỗ trợ tìm chỗ trọ, phương tiện đi lại. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được triển khai tại 80 điểm thi.

Theo rà soát, toàn thành phố có 9 thí sinh khiếm thính cần thiết bị hỗ trợ. Sở GD&ĐT phối hợp công an kiểm tra thiết bị trước kỳ thi; thí sinh phải sử dụng đúng thiết bị đã kiểm tra khi dự thi.

Về tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, thành phố có 45.231 học sinh THCS. Kỳ tuyển sinh tiếp tục số hóa toàn bộ quy trình, xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng.

Năm nay áp dụng song song hai phương thức: thi tuyển với 59 trường (23.120 chỉ tiêu) và xét tuyển với 32 trường (9.184 chỉ tiêu). Việc lựa chọn phương thức do các trường đề xuất dựa trên điều kiện thực tế.

Các trường có số lượng đăng ký cao áp dụng thi tuyển để đảm bảo công bằng, minh bạch; các trường có mức cạnh tranh thấp áp dụng xét tuyển nhằm giảm áp lực, chi phí và tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục học tập