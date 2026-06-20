Thủ khoa thi lớp 10 tại TP.HCM không học thêm bên ngoài 20/06/2026 22:11

Với hai điểm 10 môn Toán và Tiếng Anh, 8,75 Văn và hơn 4 điểm Toán chuyên, nam sinh này đỗ vào lớp chuyên Toán trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Bên cạnh đó, Đăng Phúc cũng đậu chuyên Toán của Trường Phổ thông Năng khiếu.

Nguyễn Đăng Phúc - thủ khoa thi lớp 10 TP.HCM năm 2026. ẢNH: AN

Phúc biết tin là thủ khoa trong kỳ thi lớp 10 từ trưa 20-6. “Khi đó, em đang xem tivi ở phòng khách, nghe thầy cô thông báo, em rất bất ngờ và hạnh phúc. Em biết ơn thầy cô, gia đình và các bạn đã luôn đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua” - Phúc bộc bạch.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Phúc cho biết rất đơn giản. Ngoài thời gian học trên lớp, mỗi tối em dành khoảng 1-2 giờ để ôn lại bài. Em không học thêm tại các trung tâm bên ngoài mà chủ yếu học trên trường và theo hướng dẫn của thầy cô.

Nhớ lại kỳ thi vừa qua, ban đầu Phúc khá lo lắng nhưng khi vào làm bài thi, em tập trung suy nghĩ. Môn tiếng Anh, nam sinh hoàn thành trong 30 phút, thời gian còn lại để kiểm tra. Với môn Toán, Văn em sử dụng gần hết thời gian làm bài và còn khoảng 5 phút để rà soát. Sau khi thi xong, em đối chiếu đáp án trên mạng và nhận thấy các câu trả lời đều chính xác, tuy nhiên vẫn chờ kết quả chính thức vì còn phụ thuộc vào cách trình bày.

Nam sinh kể thích học Toán nhờ có nhóm 6 bạn thân đều say mê môn này. Đây đều là những học sinh xuất sắc, từng đại diện địa phương tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và đạt giải cấp thành phố. Nhiều bạn trong nhóm cũng trúng tuyển vào các trường chuyên hàng đầu như THPT Chuyên Lê Hồng Phong và Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Ngoài việc học, Phúc yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Em thường dành thời gian chiều chủ nhật để chơi thể thao, thư giãn cùng bạn bè. Nam sinh luôn cố gắng cân bằng giữa việc học với các hoạt động giải trí.

Sau khi hoàn thành kỳ thi, Phúc chưa quyết định sẽ lựa chọn theo học chuyên Toán tại Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa hay Trường Phổ thông Năng khiếu.

Ông Nguyễn Đăng Tâm, phụ huynh của Phúc, chia sẻ gia đình rất vui khi em đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Phúc có ý thức tự học nên gia đình rất ít khi phải nhắc nhở. Khi lớn hơn, em tự định hướng và đưa ra các quyết định của mình, còn cha mẹ chủ yếu lắng nghe, động viên và tôn trọng lựa chọn của con.

Về việc lựa chọn ngôi trường sẽ theo học trong thời gian tới, ông Tâm cho biết sẽ dựa trên nguyện vọng của Phúc, thay vì sự áp đặt từ phía cha mẹ.

Chia sẻ về thành tích của học trò, cô Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Hồng Ngọc, nói: “Nhiều năm qua, học sinh của trường liên tục trúng tuyển vào các trường chuyên hàng đầu TPHCM. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhà trường có học sinh đạt danh hiệu thủ khoa nên tất cả đều rất bất ngờ và tự hào”.