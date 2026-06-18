Lần đầu tiên TP.HCM có Liên minh các thương hiệu Sài Gòn 18/06/2026 16:23

(PLO)- Liên minh thương hiệu Sài Gòn được định hướng trở thành mô hình gắn kết giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa các chủ trương phát triển của Trung ương và TP.HCM.

5 đơn vị lớn tại TP.HCM vừa diễn ra ký kết bản ghi nhớ hợp tác Liên minh thương hiệu Sài Gòn (Saigon League) giai đoạn 2026-2030.

Các đơn vị bao gồm, Trường Đại học Sài Gòn (SGU), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương (Saigonbank).

Các đơn vị thực hiện ký kết hợp tác Liên minh Thương hiệu Sài Gòn.

Liên minh được định hướng là mô hình liên kết kinh tế - tri thức - dịch vụ nhằm tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao giá trị thương hiệu và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế TP.HCM. Theo thỏa thuận, mỗi đơn vị đảm nhận một vai trò nền tảng trong hệ sinh thái chung.

Trong đó, Trường Đại học Sài Gòn phụ trách lĩnh vực tri thức, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu; SATRA tổ chức nguồn cung, logistics và chuẩn hóa sản phẩm; Saigontourist Group phát triển các dịch vụ du lịch, lưu trú, ẩm thực và sự kiện; Saigon Co.op đảm nhận mạng lưới phân phối, tiếp cận người tiêu dùng; Saigonbank cung cấp các giải pháp tài chính, thanh toán và tín dụng cho toàn hệ sinh thái.

Các bên thống nhất hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm liên kết chuỗi cung ứng - phân phối, phát triển các sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu chung, xây dựng các gói tín dụng ưu đãi cho chuỗi cung ứng và người lao động, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ.

Trong lĩnh vực giáo dục và nhân lực, Trường Đại học Sài Gòn sẽ giữ vai trò trung tâm phân tích dữ liệu, dự báo và tư vấn cải tiến hoạt động cho các đơn vị thành viên; phối hợp xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. 4 doanh nghiệp thành viên sẽ tham gia đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng trực tiếp.

Liên minh cũng hướng tới phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội do TP.HCM giao; cùng tham gia các chương trình an sinh, văn hóa, giáo dục, thương mại và du lịch.

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên TP.HCM hình thành một liên minh quy tụ các đơn vị cùng mang thương hiệu Sài Gòn. Sự hợp tác được kỳ vọng tạo nền tảng để mở rộng mạng lưới các đơn vị mang thương hiệu Sài Gòn, góp phần nâng cao vị thế và giá trị thương hiệu của TP trong giai đoạn tới.

Khách mời tham quan các sản phẩm của các thương hiệu Sài Gòn. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, cho biết Liên minh Thương hiệu Sài Gòn không chỉ là một thỏa thuận hợp tác mà còn thể hiện tầm nhìn chung về việc cộng hưởng nguồn lực, phát huy thế mạnh của từng đơn vị để xây dựng hệ sinh thái bền vững, nâng cao giá trị thương hiệu Sài Gòn và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Quân, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao, sự hợp tác giữa 5 đơn vị có ý nghĩa đặc biệt. Liên minh sẽ tạo môi trường kết nối giữa tri thức và thực tiễn, gắn nghiên cứu với ứng dụng, đồng thời giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có thêm nguồn nhân lực chất lượng cao.

PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn phát biểu tại buổi ký kết.

Ông Quân cho biết liên minh được định hướng trở thành mô hình gắn kết giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa các chủ trương phát triển của Trung ương và TP.HCM. Đây sẽ là không gian mở để thúc đẩy các ý tưởng mới, thu hút thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp tham gia, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và giá trị thiết thực cho cộng đồng.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng đến năm 2030, Liên minh thương hiệu Sài Gòn không chỉ tạo ra những giá trị kinh tế cụ thể mà còn xây dựng được một cộng đồng thương hiệu Sài Gòn đoàn kết, chuyên nghiệp, nhân văn và có sức lan tỏa mạnh mẽ” – PGS.TS Quân nhấn mạnh.