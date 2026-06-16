Khởi động cuộc thi ATTACKER 2026 dành cho sinh viên đam mê công nghệ tài chính 16/06/2026 14:07

(PLO)- Cuộc thi ATTACKER 2026 dành cho sinh viên các trường ĐH, học viện và cao đẳng có đam mê với lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech). Thời gian đăng ký đến hết 15-7, mỗi đội gồm từ 3 đến 5 thành viên.

Ngày 16-6, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM (UEL) phối hợp cùng Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) khai mạc cuộc thi ATTACKER 2026 với chủ đề “Are you an innovator? We’re your investors”.

Đây là cuộc thi học thuật quy mô toàn quốc dành cho sinh viên các trường ĐH, học viện và cao đẳng có đam mê với lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) và đổi mới sáng tạo.

Cuộc thi tập trung vào quá trình xây dựng, thiết kế, đánh giá và triển khai dự án, hướng đến kết nối tri thức trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, tài sản số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuỗi khối với các bài toán thực tiễn trong kinh tế và kinh doanh.

ATTACKER 2026 gồm 5 nhóm chủ đề chính, gồm ứng dụng công nghệ trong kinh tế và kinh doanh; ứng dụng công nghệ nhận diện sinh trắc học; ứng dụng công nghệ tự động hóa quy trình phân loại, đánh giá, xếp hạng tín nhiệm, cho vay và quản lý khoản vay; ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong cho vay, thanh toán, quản lý và kiểm soát rủi ro; cùng các ứng dụng công nghệ khác.

Ban tổ chức cho biết đến nay cuộc thi đã ghi nhận hơn 800 tài khoản đăng ký tham dự. Công tác chuyên môn được bảo đảm với hội đồng giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và công nghệ đến từ Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM và Khoa Tài chính - Ngân hàng của UEL.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Trần Thanh Long, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật cho rằng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, yếu tố tạo nên sự khác biệt không còn đơn thuần là kiến thức, mà là khả năng tạo ra những ý tưởng mới, giải pháp mới và dám biến những ý tưởng ấy thành hiện thực.

TS Trần Thanh Long, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật phát biểu tại buổi khai mạc. Ảnh: PL

Theo ông Long, trường kỳ vọng cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là môi trường để sinh viên học hỏi, trải nghiệm, kết nối và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo; trở thành nơi gặp gỡ giữa tri thức, công nghệ, doanh nghiệp và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Gửi gắm đến các thí sinh, ông Long nhắn nhủ: “Đừng ngại bắt đầu từ những ý tưởng nhỏ. Mọi đổi mới lớn đều bắt đầu từ một câu hỏi, một trăn trở hoặc một vấn đề cần được giải quyết. Điều quan trọng không phải ý tưởng của bạn lớn đến đâu, mà là bạn có đủ dũng khí để theo đuổi nó đến cùng hay không”.

Ông bày tỏ kỳ vọng ATTACKER 2026 sẽ tạo cơ hội để sinh viên học hỏi từ chuyên gia, doanh nghiệp và bạn bè trên khắp cả nước, từ đó phát triển tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội.

Ban tổ chức cùng khách mời, sinh viên thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: PL

Theo Ban tổ chức, cuộc thi diễn ra qua nhiều vòng. Thời gian đăng ký đến hết 15-7, mỗi đội gồm từ 3 đến 5 thành viên. Ở vòng sơ loại từ ngày 1 đến 15-7, thí sinh thực hiện bài kiểm tra trực tuyến gồm 40 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Từ kết quả này, 50 đội có thành tích cao nhất sẽ được chọn vào vòng tiếp theo.

Tại vòng 2, diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8, các đội xây dựng báo cáo dự án chi tiết để hội đồng giám khảo đánh giá. Năm đội xuất sắc nhất sẽ vào bảng chung kết, trong khi 20 đội tiếp theo được lựa chọn vào bảng Ươm mầm.

Từ ngày 25-8 đến 6-9, các đội tiếp tục hoàn thiện dự án theo góp ý của ban giám khảo trước khi bước vào vòng chung kết. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 11-9 với phần thuyết trình trực tiếp và phản biện trước hội đồng chuyên môn.

Về giải thưởng, đội quán quân sẽ nhận 30 triệu đồng tiền mặt, đội á quân nhận 15 triệu đồng, đội quý quân nhận 10 triệu đồng và hai đội đồng hạng tư nhận 5 triệu đồng mỗi đội.

Ngoài giải thưởng tiền mặt, ATTACKER 2026 còn mang đến các cơ hội học bổng chuyên môn, chương trình cố vấn cùng chuyên gia, các khóa học chuyên sâu cũng như khả năng gọi vốn hoặc chuyển giao dự án vào thực tiễn.