Từ 1-7, chính thức áp dụng quy định mới về xây nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng 16/06/2026 12:09

(PLO)- Nghị định mới của Chính phủ quy định rõ điều kiện thiết kế, thi công và giám sát đối với nhà ở riêng lẻ; trong đó phân loại trách nhiệm theo số tầng, diện tích và số tầng hầm của công trình.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 207/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định cụ thể về quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Nhà dưới 3 tầng, diện tích nhỏ được tự thiết kế

Theo nghị định, việc xây dựng nhà ở riêng lẻ phải bảo đảm an toàn cho con người, tài sản, thiết bị, công trình và các khu vực lân cận; đồng thời hạn chế tác động đến môi trường xung quanh.

Hoạt động thiết kế và thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cùng các quy định liên quan do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Riêng nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đầu tư xây dựng hoặc nhà ở do tổ chức làm chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định về hoạt động xây dựng của Chính phủ.

Nhà ở dưới 3 tầng được tự thiết kế và xây dựng. Ảnh: CTV

Nghị định chia nhà ở riêng lẻ thành nhiều nhóm để áp dụng yêu cầu thiết kế tương ứng.

Cụ thể, chủ sở hữu được tự tổ chức thiết kế xây dựng nếu công trình đáp ứng đồng thời các điều kiện: dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 250 m² và chiều cao công trình dưới 12 m.

Với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng hoặc có 1 tầng hầm nhưng không thuộc nhóm nêu trên, việc thiết kế phải do tổ chức hoặc cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định pháp luật thực hiện.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên, ngoài yêu cầu về năng lực của đơn vị thiết kế, hồ sơ thiết kế còn phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Chủ nhà phải chịu trách nhiệm tổ chức thi công, bảo đảm an toàn

Nghị định cũng bổ sung nhiều yêu cầu trong quá trình thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Theo đó, chủ sở hữu nhà ở phải lắp đặt biển báo công trình tại cổng ra vào khu vực xây dựng. Biển báo phải đặt ở vị trí dễ quan sát, thể hiện rõ thông tin liên hệ của chủ nhà và các nội dung theo quy định.

Chủ sở hữu đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thi công, giám sát thi công và bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận cũng như môi trường trong suốt quá trình xây dựng.

Nghị định khuyến khích chủ nhà thực hiện việc giám sát thi công và lập, lưu trữ hồ sơ công trình để phục vụ công tác quản lý, bảo trì sau này.

Về giám sát thi công, nghị định yêu cầu theo dõi toàn bộ quá trình triển khai công trình, gồm biện pháp thi công; giải pháp bảo đảm an toàn cho nhà ở và các công trình liền kề; kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện và thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, việc giám sát còn bao gồm hệ thống giàn giáo, kết cấu chống đỡ tạm, máy móc phục vụ thi công và các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.

Đáng chú ý, trường hợp chủ sở hữu chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ nhà ở riêng lẻ kèm theo sửa chữa, cải tạo thì việc thiết kế và thi công phải phù hợp với công năng mới của công trình và đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Bên cạnh các yêu cầu về xây dựng, việc xây nhà ở riêng lẻ hoặc chuyển đổi công năng vẫn phải tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan.