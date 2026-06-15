Khai thác trở lại sân bay Liên Khương từ ngày 19-8 15/06/2026 17:59

(PLO)- Nhiều hạng mục nâng cấp đã hoàn thành, sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa sớm hơn kế hoạch sau gần 6 tháng tạm dừng khai thác để sửa chữa đường băng và hạ tầng khu bay.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết dự án sửa chữa đường băng và đường lăn tại sân bay Liên Khương đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó nhiều hạng mục chính đã hoàn thành.

Trên cơ sở khối lượng thi công thực tế, ACV đề xuất Cục Hàng không đưa sân bay Liên Khương hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 19-8, sớm hơn vài ngày so với kế hoạch công bố trước đó.

Sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác từ 0 giờ ngày 4-3 đến 23 giờ 59 phút ngày 25-8 để phục vụ thi công dự án nâng cấp khu bay.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.045 tỉ đồng, tập trung cải tạo đồng bộ các hạng mục quan trọng nhằm nâng cao năng lực khai thác và bảo đảm an toàn bay.

Sân bay Liên Khương. Ảnh: CTV

Cụ thể, đường băng được nâng cấp với chiều dài 3.250 m, rộng 45 m; xây dựng sân quay đầu máy bay; cải tạo các đường lăn E1, E2; nâng cấp dải hãm phanh, hệ thống thoát nước, đèn hiệu và biển báo hàng không.

Sân bay Liên Khương cách trung tâm Đà Lạt cũ khoảng 28 km. Công trình được người Pháp xây dựng từ năm 1933 và tiếp tục được nâng cấp vào năm 1956.

Hiện mỗi năm sân bay phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách, chủ yếu là khách du lịch nội địa cùng các đường bay quốc tế đến và đi từ Hàn Quốc, Thái Lan.

Theo quy hoạch phát triển đến năm 2030, sân bay Liên Khương sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4E, đủ điều kiện khai thác các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350. Công suất dự kiến đạt khoảng 5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Sau năm 2030, đường băng dự kiến tiếp tục kéo dài lên 3.600 m, nâng công suất khai thác lên khoảng 7 triệu hành khách mỗi năm.

Việc nâng cấp được kỳ vọng sẽ giúp sân bay Liên Khương trở thành đầu mối hàng không quan trọng, tăng kết nối khu vực Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.