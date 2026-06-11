Nhiệt điện Ninh Bình: Hưởng ứng tháng công nhân 2026 11/06/2026 15:26

(PLO)- Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình đã tổ chức triển khai các hoạt động hướng tới người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, góp phần bảo đảm cung ứng điện trong các tháng cao điểm mùa khô.

Tiếp tục vận hành theo phương thức dịch vụ phụ trợ, ngay từ đầu năm, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình đã chủ động xây dựng các phương án sản xuất, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhiên liệu, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chú trọng bảo đảm công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các phân xưởng vận hành, sửa chữa tăng cường kiểm tra thiết bị, khắc phục các bất thường để tổ máy luôn sẵn sàng khởi động và đáp ứng tốt theo huy động của hệ thống.

Lãnh đạo và Công đoàn Công ty thăm tặng quà người lao động vận hành trực tiếp tại Nhà máy

Trong Tháng Công nhân, Công đoàn Công ty phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa gắn liền với Tháng hành động về ATVSLĐ. Nổi bật như: thăm hỏi, tặng quà người lao động làm việc trong cao điểm mùa khô; thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức các chương trình giao lưu thể thao, tạo không khí gắn kết, sôi nổi trong Công ty.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, ổn định, Công ty tiếp tục chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp được triển khai thường xuyên như: vệ sinh khu vực làm việc, chỉnh trang cảnh quan nhà máy, nạo vét hệ thống kênh nước, trồng và chăm sóc cây xanh.

Những hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện môi trường làm việc mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thân thiện và phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, nâng cao độ khả dụng các tổ máy, sẵn sàng khởi động, điều chỉnh công suất theo nhu cầu của hệ thống, đáp ứng yêu cầu sản xuất điện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.