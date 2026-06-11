Thời tiết ngày 11-6: Bắc Bộ nắng ráo, Nam Bộ có mưa giông rải rác 11/06/2026 05:30

(PLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo ngày 11-6, thời tiết trên đất liền có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền.

Video: Thời tiết ngày 11-6: Bắc Bộ nắng ráo, Nam Bộ có mưa giông rải rác

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo ngày 11-6, thời tiết trên đất liền có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ phổ biến ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; trong khi đó, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ đón mưa giông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam đến tây cấp 2 cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.