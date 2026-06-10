Nghi vấn còn người mắc kẹt trong vụ con trai phóng hỏa làm người cha tử vong 10/06/2026 11:27

(PLO)- Nghi án con trai phóng hỏa khiến người cha tử vong, hiện trường sập đổ khiến lực lượng chức năng nghi còn người mắc kẹt và đang khẩn trương tìm kiếm.

Liên quan đến vụ con trai phóng hoả, làm cha tử vong, ngày 10-6, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết nghi vấn vẫn còn một người còn mắc kẹt trong đám đổ nát.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 8-6, xảy ra vụ cháy tại cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy, chuyên kinh doanh văn phòng phẩm, tại ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt, đến 8 giờ 45 phút cùng ngày đã khống chế hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan. Tuy nhiên, do cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh, thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng và tài sản bên trong. Kiểm tra hiện trường phát hiện một thi thể.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các lực lượng chuyên môn khẩn trương đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và điều tra vụ việc.

Do mâu thuẫn tranh chấp tài sản với gia đình, người con trai phóng hoả đốt cửa hàng làm người cha bị tai biến tử vong trong đám cháy.

Lực lượng chức năng nghi còn người mắc kẹt bên trong đám đổ nát nên vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Công an xác định và tạm giữ Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước). Tại cơ quan công an, Lynh khai nhận do mâu thuẫn tranh chấp tài sản với gia đình nên rạng sáng cùng ngày đã dùng xăng tạt vào khu vực chứa nhiều thùng giấy carton trước cửa hàng, sau đó châm lửa gây cháy.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người trong cửa hàng đã kịp thoát ra ngoài. Riêng ông T.N.L (82 tuổi), là cha ruột của Lynh, bị bệnh tai biến đã tử vong trong đám cháy.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nghi còn người mắc kẹt trong khu vực cháy. Tuy nhiên, một phần tầng một bị sập, kết cấu tường yếu, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.