Khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt 403 đối tượng 10/06/2026 11:13

Ngày 10-6, tại TP.HCM, Bộ Công an tổ chức công bố Thư khen của Thủ tướng và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 126N, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Khen thưởng lực lượng phá án

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ trao thưởng. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hải quan cùng công an nhiều địa phương tham gia đấu tranh chuyên án.

Nhiều lực lượng triệt phá chuyên án lớn

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam có quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này hoạt động xuyên quốc gia và trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố.

Quá trình điều tra cho thấy các thành viên trong đường dây được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng từ khâu vận chuyển, giao nhận, cất giấu đến tiêu thụ. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc bảo mật để trao đổi. Chúng thường xuyên thay đổi số điện thoại, chia nhỏ từng công đoạn vận chuyển nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: CA

Một số mắt xích trong đường dây cũng nằm trong diện theo dõi của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an Tây Ninh và công an nhiều địa phương khác.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì nhiều cuộc họp với các lực lượng chức năng để trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 14-1-2026, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Chuyên án 126N chính thức được xác lập.

Lực lượng chức năng áp giải một số người trong đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá. Ảnh: CA

Tham gia chuyên án có 7 cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cùng nhiều lực lượng của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và công an 11 tỉnh, thành phố gồm TP.HCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Nghệ An.

Sau nhiều tháng trinh sát, xác minh và thu thập tài liệu, Ban chuyên án nhận định thời cơ phá án đã chín muồi. Kế hoạch đấu tranh được xây dựng chi tiết với nhiều mũi công tác, bố trí lực lượng chốt chặn tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Ban chuyên án cũng chuẩn bị các phương án xử lý trong trường hợp các nghi phạm chống trả hoặc bỏ trốn.

Số lượng lớn ma túy tổng hợp và các bánh heroin bị lực lượng chức năng thu giữ trong Chuyên án 126N. Ảnh: CA

Ngày 15-4-2026, Ban chuyên án đồng loạt triển khai kế hoạch bắt giữ. Ngay trong ngày đầu phá án, lực lượng chức năng đã bắt quả tang ba nghi phạm chủ chốt tại hai địa điểm khác nhau, đồng thời khống chế, bắt giữ các thành viên còn lại trong đường dây tại nhiều địa phương.

Kết quả ban đầu, lực lượng chức năng bắt giữ 119 người, thu giữ 86,2 kg ma túy tổng hợp, 6.000 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 112 gói ma túy dạng "nước vui", ba khẩu súng cùng nhiều tang vật khác.

Khởi tố 45 vụ án, bắt giữ 403 người

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc mở rộng chuyên án, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tập trung truy xét. Lực lượng chức năng bóc gỡ toàn bộ đường dây từ khâu vận chuyển, mua bán đến các điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Số lượng lớn các loại ma túy bị thu giữ. Ảnh: CA

Đến nay, tổng số người bị bắt giữ trong chuyên án đã tăng lên 403 người.

Lực lượng chức năng thu giữ 88,3 kg ma túy tổng hợp, 6.386 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng "nước vui", 60 đầu thuốc lá điện tử chứa chất cấm, 206 kg khí N2O, bảy khẩu súng, 35 viên đạn cùng nhiều phương tiện, tài sản liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 45 vụ án, khởi tố 230 bị can, xử lý vi phạm hành chính 114 người và đang tiếp tục củng cố hồ sơ đối với các trường hợp còn lại để xử lý theo quy định.

Theo đánh giá của Ban chuyên án, đây là tổ chức tội phạm ma túy có tính chất khép kín, hoạt động tinh vi và manh động. Các đối tượng triệt để lợi dụng công nghệ cao, sử dụng các ứng dụng liên lạc mã hóa, tài khoản ngân hàng và ví điện tử để điều hành từ xa, che giấu dòng tiền phạm tội.

Ma túy tang vật. Ảnh: CA

Đường dây hoạt động trên phạm vi rộng, lợi dụng địa hình phức tạp tại khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở và địa bàn giáp ranh để đưa ma túy vào nội địa. Nhiều thành viên có tiền án, tiền sự và sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả khi bị phát hiện.

Tại buổi lễ, Bộ Công an cho biết ngày 19-5-2026, Thủ tướng Chính phủ đã gửi Thư khen biểu dương 9 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án ma túy thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng công an các địa phương TP.HCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng quyết định thưởng cho 35 tập thể trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án.

Theo Bộ Công an, kết quả của Chuyên án 126N tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Hoạt động này thực hiện đúng phương châm "ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát".

Việc bóc gỡ toàn bộ đường dây từ đối tượng cầm đầu đến các mắt xích vận chuyển, tiêu thụ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã ngăn chặn lượng lớn ma túy thẩm lậu vào nội địa, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.