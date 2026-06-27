Tìm người chứng kiến vụ tai nạn trên đường Trần Văn Giàu ở TP.HCM 27/06/2026 11:28

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo tìm người chứng kiến hoặc có thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Văn Giàu (nay thuộc xã Bình Lợi, TP.HCM) vào sáng 5-8-2024.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 8 giờ 35 phút ngày 5-8-2024 trên đường Trần Văn Giàu, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (nay là xã Bình Lợi, TP.HCM).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm người chứng kiến, người biết hoặc có thông tin liên quan đến vụ tai nạn nêu trên.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Phạm Thanh Long (31 tuổi; ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nay là xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM), điều khiển xe máy biển số 59N3-731.25.

Tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Văn Giàu. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những người chứng kiến hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM, gặp cán bộ điều tra Phan Thành Nam, số điện thoại 0944.324.971, để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.