Hàng tấn chân gà hết hạn sử dụng tại công ty sản xuất chân gà rút xương 26/06/2026 13:07

(PLO)- Lực lượng chức năng phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh đã quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ tại sản xuất chân gà rút xương.

Ngày 26- 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường Số 1 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra đột xuất 1 Công ty chuyên sản xuất chân gà rút xương tại phường Hố Nai (TP Đồng Nai) do ông LTA, sinh (38 tuổi) làm Giám đốc.

Chân gà nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại kho đông lạnh của công ty.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện khu vực chế biến chân gà rút xương của Công ty không đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Qua kiểm tra bên trong các kho đông lạnh, phát hiện số lượng lớn với tổng hơn 7 tấn chân gà đông lạnh đã quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhân viên đang tiến hành chế biến chân gà rút xương.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, người đại diện của Công ty chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Lực lượng phối hợp đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật có dấu hiệu vi phạm để tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.