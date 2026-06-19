Khởi tố giám đốc buôn lậu 10.000 tấn chân gà đông lạnh 19/06/2026 11:04

(PLO)- Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc doanh nghiệp cùng đồng phạm để điều tra hành vi buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà đông lạnh nhập khẩu, trong đó có nhiều sản phẩm không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngày 19-6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tố Loan (47 tuổi, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần XNK và Phát triển thương mại An Bình (thuộc Tập đoàn An Bình Group) và Trang Tuyết Ngọc (45 tuổi, trú phường Thanh Liệt, Hà Nội), Trưởng phòng trợ lý Tập đoàn An Bình Group, để điều tra về tội buôn lậu.

Theo điều tra ban đầu, ngày 4-6, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra, khám xét nhiều kho hàng tại Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội) và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Thị Tố Loan tại cơ quan công an. Ảnh: CATP HN

Tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà đông lạnh. Trong đó, có khoảng 260 tấn chân gà đã hết hạn sử dụng, bị mốc trắng, bốc mùi, có dấu hiệu được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2023 đến năm 2026, Công ty Cổ phần XNK thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện hàng phục vụ sản xuất, gia công rồi xuất khẩu.

Tổng số hàng nhập khẩu lên tới khoảng 1,207 triệu tấn, với giá trị gần 350 tỉ đồng.

Hàng nghìn tấn chân gà đông lạnh bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: CATP HN

Tuy nhiên, sau khi đưa hàng về Việt Nam, Loan không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp các khoản thuế theo quy định mà chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc bán ra thị trường nội địa hơn 10.000 tấn chân gà đông lạnh.

Cơ quan điều tra xác định trong số hàng hóa nhập khẩu có nhiều lô chân gà có nguồn gốc từ các quốc gia đang có dịch bệnh gia cầm hoặc không đáp ứng điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam do các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Vì mục đích thu lợi bất chính, Loan bị cáo buộc đã tổ chức đưa số hàng trên ra tiêu thụ tại nhiều địa phương như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh… thông qua các đầu mối bán buôn, cung cấp cho nhà hàng, quán ăn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời xem xét trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị có liên quan đến hoạt động nhập khẩu, quản lý và tiêu thụ số hàng hóa trên.