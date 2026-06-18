Tìm thân nhân nam giới tử vong chưa rõ nguyên nhân ở chợ Bình Điền 18/06/2026 15:50

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang xác minh vụ một nam giới tử vong chưa rõ nguyên nhân được phát hiện tại khu vực bờ kè phía sau nhà lồng T, chợ Bình Điền.

Ngày 18-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang xác minh, làm rõ vụ chết chưa rõ nguyên nhân được phát hiện khoảng 22 giờ 30 ngày 16-6 tại bờ kè phía sau nhà lồng T, chợ Bình Điền, thuộc phường Bình Đông, TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang xác minh nhân thân nam giới tử vong chưa rõ nguyên nhân được phát hiện tại khu vực chợ Bình Điền. Ảnh: CA

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là nam giới, chưa rõ nhân thân lai lịch, không có giấy tờ tùy thân, có đặc điểm nhận dạng: tóc đen ngắn, mất toàn bộ răng hàm trên và hai răng hàm dưới, cao khoảng 1,7 m, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh, quần đùi kaki màu đen.

Kết quả khám nghiệm ghi nhận da bàn tay trái, vùng mô út và ngón V có dấu cháy đen, phồng rộp kích thước khoảng 5x5 cm; ngoài ra chưa phát hiện thương tích nào khác trên cơ thể.

Nạn nhân được phát hiện vào đêm 16-6 tại khu vực bờ kè phía sau nhà lồng T thuộc chợ Bình Điền. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM đề nghị người dân nếu biết thông tin về nạn nhân hoặc thân nhân của người này liên hệ Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gặp cán bộ điều tra Phạm Hùng, số điện thoại 0907307500.

Cơ quan điều tra mong nhận được sự phối hợp của người dân để sớm làm rõ nhân thân, lai lịch và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.