Bắt giữ một nữ giả nam cướp giật lắc vàng 17/06/2026 20:39

(PLO)- Lực lượng chức năng vừa bắt giữ người phụ nữ giả nam giới để thực hiện hành vi cướp giật tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Thuận Giao, TP.HCM.

Ngày 17-6, Công an phường Thuận Giao đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập hồ sơ, xử lý Lữ Thị Bé Thảo (26 tuổi, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật, phương tiện gây án và đang tiếp tục đấu tranh chuyên sâu để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thảo vào tiệm vàng vờ mua rồi giật tài sản bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 16–6, Công an phường Thuận Giao tiếp nhận tin báo từ chủ tiệm vàng Kim Thùy Dung (nằm trên đường DA6, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao) về việc bị một người đóng giả nam giới vào cướp giật tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thuận Giao lập tức phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng cảnh sát hình sự tung các mũi trinh sát vào cuộc truy xét xuyên đêm.

Thảo nhanh chóng bị công an xác định, bắt giữ. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 32 phút ngày 16–6, Lữ Thị Bé Thảo chạy xe mô tô đến trước tiệm vàng Kim Thùy Dung. Thảo chủ động dựng xe dưới lề đường và nổ máy sẵn để làm phương tiện tẩu thoát. Sau đó, Thảo bước vào trong tiệm vàng với tư cách khách mua hàng.

Tại đây, Thảo yêu cầu chủ tiệm cho xem chiếc lắc vàng loại 610 (kiểu dáng bốn lá đen, trọng lượng tám phân). Lợi dụng lúc chủ tiệm đang tập trung giới thiệu sản phẩm, Thảo lập tức giật phắt tài sản trên tay người này rồi chạy bộ ra ngoài, leo lên xe mô tô tăng ga rẽ vào đường NA10 để tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, đến 13 giờ 30 phút ngày 17–6, lực lượng công an đã áp sát và bắt giữ Thảo khi người này đang lẩn trốn.

Qua đấu tranh, trước những chứng cứ và dữ liệu camera trích xuất từ hiện trường, Lữ Thị Bé Thảo đã bước đầu thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình.