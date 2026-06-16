Khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ sai phạm cổ phần hóa công ty cà phê ở Gia Lai 16/06/2026 17:59

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố ba bị can tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai do gây thất thoát hơn 3,2 tỉ đồng.

Ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã quyết định khởi tố thêm ba bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan vụ sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cụ thể, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Đức Thịnh (nguyên Phó Giám đốc), Võ Xuân Nghị (Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) - cả hai bị can đều từng giữ chức vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cùng tội danh trên, bị can Mai Thị Dung (nguyên kế toán trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa) cũng bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đỗ Đức Thịnh. Ảnh: CA

Trước đó, tháng 2-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với ông Võ Ngọc Hiếu, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Ông Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Võ Xuân Nghị.

Kết quả điều tra xác định: Quá trình cổ phần hóa, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai không tổ chức kiểm đếm, không xác định và không đưa giá trị số cây muồng (cây chắn gió) vào tài sản của công ty, dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định ông Võ Ngọc Hiếu là người chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra thất thoát nói trên.