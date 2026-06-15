Công an phát hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên mang dao đi hỗn chiến 15/06/2026 11:03

Ngày 15-6, Công an phường Thuận Giao, TP.HCM cho biết đang đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý các hành vi tàng trữ, sử dụng dao tự chế và hung khí nguy hiểm trên địa bàn. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Nguyễn Phúc Vỹ (19 tuổi, ngụ khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, áo sơ mi sọc) cùng đồng phạm dùng hung khí tấn công anh T, gây thương tích. Ảnh: CA

Theo Công an phường Thuận Giao, ngày 24-5, Nguyễn Phúc Vỹ (19 tuổi, ngụ khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao) cùng một số người khác sử dụng dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn, gây thương tích cho anh Lê Minh T.

Qua điều tra, cơ quan công an đã khởi tố Vỹ về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tiếp tục công tác tuần tra, phòng ngừa tội phạm, khoảng 16 giờ 30 ngày 14-6, lực lượng Công an phường Thuận Giao phát hiện nhóm năm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn tại một khu dân cư trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên bị Công an phường Thuận Giao phát hiện mang theo hung khí trên đường. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, công an phát hiện Nguyễn Thanh Hùng (18 tuổi) cất giấu trong người hai dao tự chế. Vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Bên cạnh công tác đấu tranh, trong thời gian thực hiện cao điểm, người dân trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp 18 dao tự chế các loại cho cơ quan công an.

Nhiều hung khí được tạm giữ để điều tra. Ảnh: CA

Công an phường Thuận Giao nhận định nhiều vụ việc cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ. Tuy nhiên, hậu quả để lại rất nghiêm trọng, khiến người vi phạm phải đối mặt với các chế tài pháp luật, thậm chí là án tù.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không tàng trữ, mang theo hoặc sử dụng dao tự chế, hung khí nguy hiểm. Đồng thời, người dân cần tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, không ma túy và không bạo lực.