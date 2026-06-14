Kỳ đà quý hiếm bắt trộm gà, người dân bắt được giao nộp cho cơ quan chức năng 14/06/2026 17:13

(PLO)- Phát hiện con kỳ đà vân quý hiếm thuộc nhóm IB đang ăn trộm gà sau vườn, một người dân tại xã Bà Điểm, TP.HCM đã lập tức bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 14-6, Công an xã Bà Điểm, TP.HCM vừa lập ba hồ sơ tiếp nhận và bàn giao Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM bốn cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Con kỳ đà vân được người dân phát hiện, giao nộp cho cơ quan chức năng. Ảnh: CA

Trước đó, sáng ngày 9-6, chị Nguyễn Thị Thanh Loan (21 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) phát hiện một con vật lạ xuất hiện phía sau vườn nhà và đang tấn công, bắt trộm gà. Chị Loan đã hô hoán, cùng người dân khống chế con vật lạ và chủ động liên hệ công an xã để bàn giao.

Qua xác định của cơ quan chuyên môn, đây là một cá thể kỳ đà vân (Varanus nebulosus), loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm khai thác và mua bán thương mại.

Chị Loan cho biết trước đó đã phát hiện con kỳ đà vân bắt trộm gà trong vườn nhà. Ảnh: CA

Ngoài ra, bà Dương Thị Kim Anh (70 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) tự nguyện liên hệ với Công an xã Bà Điểm để giao nộp một cá thể rồng Nam Mỹ (Iguana), loài động vật thuộc Phụ lục II Công ước CITES. Theo thông tin từ gia đình, cá thể này đã được nuôi dưỡng hơn 10 năm trước khi được bàn giao cho cơ quan chức năng để đưa về cơ sở bảo tồn theo quy định.

Cùng ngày, ông Trần Ngọc Chiến (38 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) cũng chủ động giao nộp hai cá thể rồng Nam Mỹ đã nuôi khoảng hai năm. Việc bàn giao được thực hiện sau khi ông được lực lượng Công an xã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Người dân trên địa bàn xã Bà Điểm cũng tự nguyện liên hệ với công an để giao nộp các cá thể rồng Nam Mỹ. Ảnh: CA

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, Công an xã Bà Điểm đã phối hợp bàn giao toàn bộ bốn cá thể động vật hoang dã cho Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 để tiếp tục chăm sóc, quản lý và xử lý theo quy định.

Công an xã Bà Điểm đánh giá cao tinh thần tự giác, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Việc chủ động giao nộp các cá thể động vật thuộc diện quản lý không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn thể hiện trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư hoặc đang nuôi giữ các loài thuộc danh mục quản lý cần thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý đúng quy định, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và các loài động vật quý hiếm.