Cây bồ đề bật gốc, đè bẹp cabin xe tải ở TP.HCM 14/06/2026 17:05

(PLO)- Một cây bồ đề lớn bất ngờ bật gốc, đổ đè lên cabin xe tải đang lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn, khiến phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 14-6, UBND phường Tân Hưng, TP.HCM cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cây xanh bật gốc đè lên xe tải đang lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn.

Cây bồ đề lớn bất ngờ bật gốc, đổ đè lên cabin xe tải đang lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, khiến phần đầu phương tiện hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe tải 3,7 tấn lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn theo hướng từ đường Phạm Thế Hiển về cầu Tân Thuận.

Khi xe đến khu vực gần công viên Cầu Rạch Ông, một cây bồ đề lớn ven đường bất ngờ bật gốc, đổ sập xuống phần đầu xe.

Cú va đập mạnh khiến kính chắn gió vỡ vụn, khung và cửa cabin bị biến dạng. Nhiều nhánh cây lớn có đường kính hơn 30 cm đè chắn ngang đầu xe.

Hiện trường vụ cây xanh bật gốc khiến giao thông trên đường Trần Xuân Soạn bị ùn ứ cục bộ vào trưa 14-6. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự cố thời tiết nắng ráo, không xuất hiện mưa hay gió lớn.

Nghe tiếng động lớn, người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, tìm cách mở cửa xe qua các khoảng trống giữa cành cây để đưa tài xế ra ngoài.

Chủ phương tiện cho biết chiếc xe đang trên đường chở hàng. May mắn, nam tài xế không bị thương sau vụ việc.

Phần gốc cây bồ đề bị tách đôi, lộ rõ nhiều rễ cây mục ruỗng sau khi bật gốc đè lên phương tiện đang lưu thông. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, cây bồ đề đổ chắn một phần đường Trần Xuân Soạn, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ. Phần gốc cây bị tách đôi, lộ rõ nhiều rễ cây đã có dấu hiệu mục ruỗng.

Người dân địa phương cho biết cây bồ đề này được trồng hơn 30 năm. Trước thời điểm xảy ra sự cố, quan sát bên ngoài thì nhận thấy cây không có biểu hiện bất thường.