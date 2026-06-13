Hơn 300 người trải nghiệm thực hành PCCC&CNCH tại Trường ĐH Văn Lang 13/06/2026 19:49

(PLO)- Hơn 300 sinh viên, cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường Đại học Văn Lang đã tham gia chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức.

Sáng 13-6, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 16 phối hợp với Trường Đại học Văn Lang (cơ sở 2, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho sinh viên, cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho lực lượng tại chỗ, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn.

Hơn 300 sinh viên, cán bộ, giảng viên tham gia chương trình tuyên truyền PCCC&CNCH. Ảnh: CA

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 16 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng ngừa cháy, nổ; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, xử lý sự cố khi xảy ra cháy và các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình học tập, làm việc.

Bên cạnh phần tuyên truyền, lực lượng chức năng tổ chức nhiều nội dung trải nghiệm thực tế để người tham gia trực tiếp thực hành dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Các nội dung gồm sử dụng bình chữa cháy CO₂ để dập tắt khay xăng đang cháy; mặc trang phục chữa cháy chuyên dụng, mang theo khí tài và di chuyển trong điều kiện giả định; thực hành sử dụng máy cắt thủy lực cầm tay để phá dỡ cấu kiện; tìm hiểu, thực hành các nút dây cứu hộ cơ bản; triển khai thang hai và thang móc phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ.

Người tham gia trực tiếp thực hành dập tắt đám cháy khay xăng bằng bình CO₂. Ảnh: CA

Để đảm bảo an toàn cho các hoạt động trải nghiệm, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 16 đã bố trí cán bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn và giám sát tại từng khu vực thực hành, giúp người tham gia nắm vững quy trình, thao tác đúng kỹ thuật.

Cùng với chương trình tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và nhà trường còn tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở giáo dục.

Tình huống giả định được xây dựng sát với thực tế, qua đó kiểm tra khả năng phối hợp, xử lý sự cố của lực lượng tại chỗ và nâng cao hiệu quả công tác ứng phó khi xảy ra cháy, nổ.

Theo ban tổ chức, chương trình thu hút hơn 300 sinh viên, cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia.