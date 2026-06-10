Bắt tạm giam 5 bị can săn bắt và mua bán động vật quý hiếm tại Phú Quốc 10/06/2026 16:32

(PLO)- Công an tỉnh An Giang bắt quả tang nhóm người ở đặc khu Phú Quốc đang sơ chế 1 cá thể voọc bạc tại nhà.

Ngày 10-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can để điều tra tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Các bị can cùng trú tại đặc khu Phú Quốc gồm: Ngô Hoàng Phi (47 tuổi), Ngô Hoàng Hậu (23 tuổi), Đỗ Khắc Trường (30 tuổi), Đỗ Khắc Cường (32 tuổi) và Nguyễn Tấn Bền (39 tuổi).

Từ trái qua: Các bị can Đỗ Khắc Trường, Nguyễn Tấn Bền, Đỗ Khắc Cường, Ngô Hoàng Hậu, Ngô Hoàng Phi tại cơ quan công an. Ảnh: CAAG

Kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 5-2026, Phi đặt mua 10 cá thể voọc bạc với giá 2 triệu đồng mỗi cá thể để bán lại kiếm lời. Sau khi nhận tiền đặt cọc, Trường rủ Cường và Bền mang súng tự chế vào khu vực rừng đặc dụng thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc săn bắt.

Từ ngày 14-5 đến 27-5, nhóm Trường, Cường và Bền nhiều lần vào khu vực rừng đặc dụng thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc săn bắn 8 cá thể voọc bạc, sau đó bán cho Phi với giá 16 triệu đồng. Ngày 29-5, Hậu săn bắn 1 cá thể voọc bạc và cùng Phi sơ chế tại nhà thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Công an thu giữ 9 cá thể voọc bạc, 1 khẩu súng tự chế cùng nhiều tang vật liên quan. Sau khi Phi và Hậu bị bắt, Trường, Cường và Bền đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp súng, tang vật và số tiền thu lợi.

Kết quả giám định cho thấy 6 trong số 9 cá thể thu giữ là voọc bạc Đông Dương, loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi và những người có liên quan.