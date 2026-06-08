Tạm giữ người đàn ông nhập lậu máy gặt đập từ Campuchia về Việt Nam 08/06/2026 16:08

(PLO)- Công an xác định ông Đây đã thuê người vận chuyển trái phép máy gặt đập liên hợp từ Campuchia qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 8-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đây (39 tuổi, ngụ xã Khánh Bình) để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Số hàng hóa Đây nhập lậu trái phép là máy gặt đập liên hợp.

Trước đó, tối 27-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô do DVL (42 tuổi, ngụ xã Nhơn Hội) điều khiển.

Ông Nguyễn Văn Đây đã đến Công an tỉnh An Giang đầu thú. Ảnh: CAAG

Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe đang vận chuyển một máy gặt đập liên hợp nhãn hiệu KUBOTA có nguồn gốc nước ngoài. Tuy nhiên, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Mở rộng xác minh, cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện tại một nhà kho của ông CCB (39 tuổi, xã Khánh Bình) đang chuẩn bị đưa thêm một máy gặt đập liên hợp lên xe tải. Số hàng này dự kiến vận chuyển đến TP Cần Thơ theo yêu cầu của Đây.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Làm việc với công an, những người liên quan xác định số máy gặt đập liên hợp trên do Đây mua từ Campuchia. Sau đó, Đây thuê ông L và ông B vận chuyển trái phép qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Trong khi công an đang tiến hành điều tra, ngày 1-6, Đây đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép số máy gặt đập liên hợp nêu trên.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.