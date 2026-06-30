Pháp Luật TP.HCM: 36 năm kết nối niềm tin, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật 30/06/2026 12:00

Quá trình phát triển của đất nước, báo chí không chỉ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền mà còn đóng vai trò kết nối giữa ý Đảng với lòng dân, giữa chính sách với thực tiễn cuộc sống.

Trong dòng chảy đó, suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM đã khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí tiêu biểu, luôn đồng hành cùng chính quyền, người dân và doanh nghiệp để tháo gỡ những điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần xây dựng một xã hội bình yên, phát triển và thượng tôn pháp luật.

Cầu nối giữa chính quyền và người dân

Quá trình hành nghề, báo Pháp Luật TP.HCM luôn chọn cách phản biện mang tính xây dựng, lấy lợi ích của người dân, của đất nước làm kim chỉ nam. Ở đó, những bất cập của thực tiễn được nhận diện; những khoảng trống chính sách được chỉ ra; những quyền lợi chính đáng của người dân được bảo vệ; những khó khăn của doanh nghiệp được lắng nghe; và những kiến nghị cải cách được chuyển tải đến cơ quan có thẩm quyền.

Những chương trình như “Đố vui pháp luật”, “À Ra Thế!” từng trở thành những sản phẩm truyền thông quen thuộc với nhiều thế hệ bạn đọc. Ảnh: HTD - HOÀNG GIANG

Chính từ định hướng đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành địa chỉ tin cậy để người dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi vụ việc được phản ánh không đơn thuần là một bản tin hay một bài viết, mà còn là sự khởi đầu cho quá trình kết nối giữa người dân với các cơ quan chức năng nhằm tìm kiếm lời giải cho những vướng mắc tồn tại.

Thông qua hàng trăm ngàn bài viết phản ánh từ cơ sở, nhiều mô hình hay, nhiều sáng kiến hiệu quả và những chính sách có ý nghĩa đã được lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng. Đồng thời, những bất cập trong quản lý, những khó khăn trong đời sống dân sinh cũng được phát hiện, phân tích và chuyển tải đến các cơ quan có trách nhiệm.

Dấu ấn đậm nét là tờ báo không chỉ dừng ở việc phản ánh sự việc mà còn kiên trì theo đuổi đến cùng nhằm tìm kiếm giải pháp. Nhiều hồ sơ được xem xét lại sau khi báo lên tiếng. Nhiều trường hợp người dân bị ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp đã có cơ hội được đối thoại với các cơ quan chức năng thông qua các diễn đàn, hội thảo hoặc các kênh kết nối do báo thiết lập. Từ đó, nhiều vụ việc được giải quyết thấu đáo hơn, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật và bộ máy nhà nước.

Trong thực tiễn hoạt động, những câu chuyện mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày. Đó có thể là một biển báo giao thông bị cây xanh che khuất gây nguy hiểm cho người đi đường, một khu dân cư bị ảnh hưởng bởi hoạt động chăn nuôi không phù hợp quy hoạch, hay những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù là vấn đề lớn hay nhỏ, điểm chung là chúng đều được tiếp cận với tinh thần trách nhiệm, khách quan và hướng đến mục tiêu cuối cùng là tìm ra giải pháp.

Các chương trình của báo đã kết nối người dân với chính quyền. Ảnh: HTD

Thay vì chú trọng vào việc phát hiện, đào sâu mâu thuẫn, ở Pháp Luật TP.HCM, chúng tôi lựa chọn phương thức tiếp cận và xử lý các vấn đề xã hội mang tính kiến tạo. Đội ngũ của chúng tôi luôn hướng đến việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường sự minh bạch và hướng các bên liên quan đến giải pháp hài hòa, lấy lợi ích của người dân làm gốc.

Câu chuyện cây cầu sắt Cái Đôi Vàm ở Cà Mau là một minh chứng sinh động. Khi địa phương có chủ trương tháo dỡ cây cầu đã xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn, nhiều người dân lại mong muốn giữ lại bởi đây là tuyến kết nối quan trọng, gắn liền với sinh kế của hàng trăm hộ dân và tiểu thương hai bên cầu. Trước những ý kiến khác nhau, báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân. Thông qua bài phản ánh khách quan, đa chiều, tiếng nói của các bên được lắng nghe và chia sẻ. Cuối cùng, một giải pháp phù hợp đã được tìm ra, đó là giữ lại, gia cố và sửa chữa cây cầu, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Chương trình Trợ giúp pháp lý miễn phí của Báo bắt đầu từ năm 2004. Ảnh: HTD - HOÀNG GIANG

Lan tỏa pháp luật vì cộng đồng

Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cũng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo Pháp Luật TP.HCM. Nhiều chương trình mang dấu ấn riêng đã được triển khai trong suốt hành trình phát triển của tờ báo, để lại những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Chương trình "À ra thế" đến nay vẫn ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc. Ảnh: HTD

Một trong những sáng kiến tiêu biểu là chương trình cung cấp văn bản pháp luật miễn phí, được triển khai từ năm 1998. Trong bối cảnh điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, chương trình đã mở ra cơ hội để người dân dễ dàng tiếp cận các văn bản pháp luật chính thống. Chỉ trong vòng 12 năm hoạt động, hơn 3 triệu trang tài liệu pháp luật đã được cung cấp miễn phí cho hàng trăm ngàn lượt bạn đọc.

Tiếp nối những thành công đó, đến tháng 2-2004, Chương trình Trợ giúp pháp lý miễn phí của báo đi vào hoạt động với đội ngũ hàng chục luật sư thành viên uy tín, giàu kinh nghiệm. Hơn 22 năm hoạt động, chương trình đã trợ giúp, tư vấn cho hàng trăm ngàn lượt bạn đọc tìm đến báo, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Không chỉ dừng lại ở việc tư vấn pháp luật, chương trình còn đồng hành cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nạn nhân trong những vụ việc phức tạp, đặc biệt là trẻ em và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Trong hành trình phát triển của mình, có một giá trị nền tảng mà báo Pháp Luật TP.HCM luôn kiên trì theo đuổi, đó là góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Để đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, tờ báo đã không ngừng đổi mới hình thức truyền tải. Những chương trình như “Đố vui pháp luật”, “À Ra Thế!” từng trở thành những sản phẩm truyền thông quen thuộc với nhiều thế hệ bạn đọc. Với cách tiếp cận sinh động, gần gũi và dễ nhớ, các chương trình đã biến những kiến thức pháp luật vốn khô khan thành những nội dung hấp dẫn, dễ tiếp thu.

Những năm gần đây, nhiều hoạt động mới tiếp tục được triển khai, đơn cử như cuộc thi “Công dân với bầu cử” do báo phối hợp cùng Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức. Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi tìm hiểu kiến thức, chương trình còn trở thành diễn đàn giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm công dân trong đời sống chính trị - xã hội.

Bước vào thời kỳ chuyển đổi số, báo tiếp tục mở rộng vai trò của mình thông qua việc tăng cường hợp tác với các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng thông tin và lan tỏa tri thức pháp luật. Sự hợp tác giữa báo chí, giới học thuật, chuyên gia đã tạo nên hệ sinh thái tri thức phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật.

Suy cho cùng, một xã hội bình yên không chỉ được đo bằng sự ổn định về an ninh trật tự mà còn được xây dựng trên nền tảng của công lý, sự minh bạch, tinh thần thượng tôn pháp luật và niềm tin của người dân đối với chính quyền.

36 năm là một chặng đường không dài nhưng đủ để khẳng định bản lĩnh, uy tín và trách nhiệm xã hội của một cơ quan báo chí. Dù hành trình này khép lại nhưng những giá trị mà nhiều thế hệ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM đã dày công vun đắp sẽ vẫn vẹn nguyên và tiếp tục lan tỏa. Đó chính là di sản quý giá của một tờ báo luôn hoạt động vì cộng đồng, vì công lý và vì sự phát triển bền vững của đất nước.