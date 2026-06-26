Điều tra bổ sung vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của ngân hàng 26/06/2026 20:04

(PLO)- Tòa án trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của một số người liên quan trong vụ án lừa đảo mua xe ô tô trả góp, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của ngân hàng.

TAND TP Hà Nội vừa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án lừa đảo mua xe ô tô trả góp, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của Ngân hàng liên doanh Việt – Nga. Theo đó, Tòa án yêu cầu điều tra, làm rõ vai trò của một số người liên quan trong vụ án, nhằm tránh để lọt người, lọt tội.

Bị cáo trong vụ án này là Lê Anh Đức (SN 1998, trú tại xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang), bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Lê Anh Đức vốn là người chuyên nghề môi giới mua bán xe ô tô cũ.

Vụ án bắt nguồn từ tháng 11-2024, do gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh, Đức nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng liên doanh Việt - Nga thông qua hình thức mua xe ô tô trả góp.

Do Đức có nợ xấu, không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng nên Đức đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân làm dịch vụ cho thuê xe tự lái, cần mở rộng hoạt động kinh doanh nên nhờ người đứng tên vay mua xe ô tô trả góp hộ, mọi thủ tục liên quan đến hồ sơ vay vốn ngân hàng, tiền trả nợ ngân hàng do Đức chịu trách nhiệm, đồng thời Đức sẽ trả tiền công cho những người đứng tên khoản vay mua xe ô tô giúp.

Sau đó, bị cáo liên hệ với các showroom bán xe ô tô, đồng thời liên hệ tổng đài của Ngân hàng liên doanh Việt - Nga và gặp chị Nguyễn Thu Trang (là nhân viên ngân hàng) tư vấn hỗ trợ làm thủ tục vay vốn mua xe ô tô trả góp. Sau khi được tư vấn, Đức đã lên mạng xã hội để thuê làm giả các giấy tờ gồm: Hợp đồng lao động, giấy xác nhận thu nhập của người vay và cung cấp cho ngân hàng để được xét duyệt hồ sơ vay vốn.

Tin tưởng vào các tài liệu giả do Đức cung cấp là thật, Ngân hàng liên doanh Việt - Nga đã giải ngân vào các showroom mà Đức ký nhờ người đứng tên hợp đồng mua xe và hợp đồng vay tiền ngân hàng, nhận được tiền từ ngân hàng. Đức nói những người đứng tên hợp đồng đến nhận bàn giao xe từ showroom, rồi bàn giao lại xe cho Đức. Sau đó, Đức bán lại xe cho người khác và chiếm đoạt luôn số tiền này.

Với thủ đoạn này, từ 11-2024 đến tháng 12-2024, Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng liên doanh Việt - Nga tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thu Trang (nhân viên Ngân hàng liên doanh Việt - Nga) là người đã tiếp nhận hồ sơ vay vốn, thẩm định và đề xuất giải ngân đối với các khoản vay mua 5 chiếc xe ô tô trả góp.

Tại cơ quan điều tra chị Trang và anh Nguyễn Thành Long (đại diện Ngân hàng liên doanh Việt - Nga) đều trình bày đã thực hiện đúng quy trình thẩm định, phê duyệt của ngân hàng. Bản thân chị Trang không biết các hợp đồng lao động và giấy chứng minh thu nhập do Đức cung cấp cho ngân hàng là giả; chị Trang không trao đổi, bàn bạc, không biết Đức có mục đích chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Do vậy, cơ quan điều tra đánh giá chưa đủ căn cứ xác định chị Trang đồng phạm với Lê Anh Đức.

Đồng thời, do Ngân hàng liên doanh Việt - Nga chưa cung cấp Quy trình thẩm định, phê duyệt khoản vay của ngân hàng nên chưa có căn cứ để xem xét vai trò, trách nhiệm của chị Trang trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn. Vì vậy, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách tài liệu để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.