Lập hợp đồng khống lừa ngân hàng hơn 38 tỉ đồng 16/03/2026 18:36

(PLO)- Các bị cáo biết rõ các hợp đồng khống, không có việc mua bán hàng hóa, chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo.

Ngày 16-3, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Vũ Thiện Lộc (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thiên Hà) và 5 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 38 tỉ đồng của Ngân hàng OCB.

Trong đó, bị cáo Vũ Thiện Lộc, Trần Văn Toàn (cựu Giám đốc Công ty Vinh Đa), Mai Thị Hoàng Yến (cựu Giám đốc Công ty cổ phần thép Ngân Phong), Đặng Thị Linh, Phạm Lê Anh bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Tô Huyền Ngọc (cựu nhân viên Ngân hàng OCB) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Các bị cáo lập hồ sơ khống để lừa tiền ngân hàng. Ảnh: Minh họa

Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn do 2 bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa, một bị cáo khác xin hoãn phiên tòa để mời luật sư. Nhiều người liên quan không có mặt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2006, Vũ Thị Thu Hà (ở Hà Nội, đã chết) thành lập 4 công ty và mua lại pháp nhân 2 công ty. Bà Hà thuê các cá nhân khác đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật. Hệ sinh thái này bao gồm Công ty Thiên Hà, Công ty Vinh Đa, Công ty Thiên Lộc, Công ty Ngân Phong và Công ty Kim Đỉnh.

Từ tháng 10-2007, Công ty Thiên Hà có quan hệ vay vốn với Ngân hàng OCB. Trong thời gian từ năm 2010 – 2012, ngân hàng đã giải ngân cho Công ty Thiên Hà vay hơn 182 tỉ đồng. Công ty đã trả nợ 26 khế ước, còn lại 9 khế ước phát sinh từ tháng 2 đến tháng 4-2012, công ty còn nợ hơn 38,8 tỉ đồng.

Đối với 9 khế ước này, CQĐT làm rõ thực tế Công ty Thiên Hà không mua bán hàng hóa. Để vay được tiền ngân hàng, Hà đã chỉ đạo các bị cáo Vũ Thiện Lộc, Mai Thị Hoàng Yến ký các hợp đồng kinh tế khống. Đồng thời chỉ đạo các nhân viên kế toán là Phạm Lê Anh và Đặng Thị Linh lập khống giấy đề nghị giải ngân, hoàn thiện các hóa đơn, chứng từ…

Theo đó, bị cáo Lộc ký khống 5 hợp đồng kinh tế thể hiện mua 3.846 tấn thép thông qua việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản bàn giao tài sản của Công ty Kao Hùng, Công ty Ngân Phong và Công ty thiết bị điện nhằm làm tài sản bảo đảm để ngân hàng giải ngân hơn 40 tỉ đồng.

Sau khi ngân hàng giải ngân tiền, Hà chỉ đạo các công ty trên lập khống hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng với Công ty cổ phần thép Vinh Đa (thời điểm đó do Trần Văn Toàn làm giám đốc); rồi chỉ đạo nhân viên kế toán rút tiền từ tài khoản Công ty Vinh Đa để sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Cơ quan tố tụng xác định, Công ty Thiên Hà mới trả được hơn 1,5 tỉ đồng tiền nợ gốc; còn chiếm đoạt hơn 38,8 tỉ đồng của ngân hàng.

Trong vụ án này, các bị cáo biết rõ các hợp đồng đã ký là hợp đồng khống, không có việc mua bán hàng hóa, chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, họ vẫn thực hiện theo chỉ đạo của bà Hà. Kết quả điều tra xác định, các bị cáo này không được hưởng lợi.

Ngoài ra, còn một số giám đốc khác do tin tưởng nên đã ký giúp Hà vào các hóa đơn, chứng từ. Cơ quan điều tra không đề cập xử lý họ vì xác định những người này không biết mục đích của việc ký khống hợp đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Tô Huyền Ngọc, nhân viên ngân hàng, là người phụ trách khoản vay của Công ty Thiên Hà. Đối với 9 khế ước trên, bị cáo Ngọc không thực hiện đúng quy trình của ngân hàng trong việc giao, nhận, kiểm tra tài sản thế chấp. Bị cáo chỉ ký hợp đồng hồ sơ nên không phát hiện việc doanh nghiệp lập khống hồ sơ dẫn đến ngân hàng không thu hồi được nợ.