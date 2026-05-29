Lừa đảo tiền đặt cọc thuê trọ rồi mang về cho vợ 29/05/2026 15:26

Ngày 29-5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Nhã 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bị cáo Nhã đã thực hiện hàng loạt vụ lừa tiền đặt cọc thuê nhà trọ, chiếm đoạt hơn 670 triệu đồng của 55 bị hại trên cả nước.

Bị cáo Trương Thanh Nhã tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng từng sinh sống và làm việc tại TP.HCM nên Nhã nắm được nhiều khu vực có phòng trọ cho thuê. Từ đó, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận tiền đặt cọc thuê phòng qua mạng xã hội.

Để thực hiện hành vi, Nhã lập nhiều tài khoản Facebook như “Thảo Thảo”, “Nguyễn Thảo”, “Thảo nè”… rồi tham gia các hội nhóm tìm phòng trọ nhằm tiếp cận người có nhu cầu thuê phòng tại TP.HCM. Đồng thời, bị cáo sử dụng nhiều sim điện thoại không chính chủ để đăng ký các tài khoản Zalo mang tên “Trương Công”.

Nhã đăng tải hình ảnh phòng trọ lên Facebook, tự dựng lịch sử chuyển khoản giả để tạo lòng tin với khách thuê. Khi có người liên hệ, bị cáo giới thiệu đang có phòng trống với giá thuê từ 2,5 đến 4,5 triệu đồng mỗi tháng và liên tục thúc ép chuyển tiền đặt cọc vì “chỉ còn một phòng”.

Bị cáo Trương Thanh Nhã lúc bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, Nhã tiếp tục đưa ra nhiều lý do như lỗi mạng, chưa nhận được tiền hoặc yêu cầu đóng thêm tiền giữ chỗ để buộc bị hại chuyển khoản nhiều lần. Đáng chú ý, nhằm tăng độ tin cậy, bị cáo còn gửi hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân và tự giới thiệu đang công tác tại Trại giam Chí Hòa.

Khi người thuê phát hiện bị lừa hoặc không còn khả năng chuyển thêm tiền, Nhã lập tức chặn liên lạc, khóa Facebook và Zalo để cắt đứt liên hệ.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 6-2023 đến tháng 4-2025, bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 55 bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 670 triệu đồng. Trong đó, chị MHM là người bị chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền gần 157 triệu đồng sau 15 lần chuyển khoản.

Vụ việc bị phát hiện sau khi chị NTTN ở Tây Ninh chuyển 3 triệu đồng tiền đặt cọc vào ngày 18-4-2025 nhưng không thể liên lạc với “chủ trọ”. Sau khi nhận được trình báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và làm rõ hành vi của Nhã.

Theo cáo trạng, số tiền chiếm đoạt được, bị cáo đưa cho vợ khoảng 30 triệu đồng để chi tiêu gia đình, số còn lại dùng tiêu xài cá nhân, chơi game online và cá cược đá gà.

Quá trình điều tra, Trương Thanh Nhã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo phạm tội nhiều lần, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên đã tuyên mức án nghiêm khắc, đồng thời buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.