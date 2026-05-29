Tranh chấp ESG và những lưu ý với doanh nghiệp 29/05/2026 18:58

(PLO)- Việt Nam đang tăng tốc chuyển dịch năng lượng với nhiều cơ hội đầu tư mới, nhưng cũng đối mặt nguy cơ gia tăng tranh chấp ESG, rủi ro pháp lý và áp lực vốn.

Ngày 28-5, trong khuôn khổ Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Thương mại Việt Nam 2026 (Vietnam Arbitration Week 2026), Công ty Luật TNHH EPLegal phối hợp cùng Công ty Tư vấn & Dịch vụ KLINOVA tổ chức hội thảo “Bức tranh ngành năng lượng Việt Nam 2026 – Cơ hội, thách thức và quản trị rủi ro dự án”.

Hội thảo diễn ra tại TP.HCM. Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, hội thảo tập trung vào hai nhóm nội dung chính gồm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng giai đoạn 2026-2030; đồng thời nhận diện các rủi ro pháp lý, tranh chấp mới nổi liên quan ESG và thị trường năng lượng.

TS Nguyễn Phương Nam, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành KLINOVA, cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh sang mô hình năng lượng xanh và phát thải thấp nhằm hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Bên cạnh các cơ hội đầu tư mới, doanh nghiệp cũng sẽ đối mặt nhiều thách thức liên quan đến cơ chế chính sách, hạ tầng truyền tải, khả năng huy động vốn và yêu cầu quản trị rủi ro dài hạn trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

Tranh chấp ESG là các vụ kiện, tranh chấp pháp lý hoặc xung đột lợi ích phát sinh từ việc doanh nghiệp không tuân thủ hoặc vi phạm các cam kết về Môi trường (E - Environmental), Xã hội (S- Social) và Quản trị (G- Governance).

Cũng tại hội thảo, TS - LS Nguyễn Trung Nam, Giám đốc EPLegal, Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cho biết nếu trước đây tranh chấp chủ yếu xoay quanh thanh toán, tiến độ hoặc chất lượng công trình thì hiện nay đã mở rộng sang các vấn đề liên quan đến thay đổi chính sách, nghĩa vụ giảm phát thải, trách nhiệm môi trường, cơ chế mua bán điện và các cam kết ESG trong chuỗi đầu tư quốc tế.

Ông đồng thời nhấn mạnh ESG đang dần trở thành yêu cầu bắt buộc trong tiếp cận vốn, thương mại và đầu tư quốc tế, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động xây dựng cơ chế quản trị rủi ro pháp lý và ESG ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án.

Thông qua hai phiên thảo luận chuyên sâu, hội thảo đã mang đến góc nhìn toàn diện về bức tranh ngành năng lượng Việt Nam giai đoạn 2026–2030 trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh quá trình chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050.

Chương trình tập trung phân tích các xu hướng phát triển mới của thị trường năng lượng, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện khí LNG, điện gió ngoài khơi, thủy điện tích năng, tài chính xanh, ESG và thị trường carbon.

Bên cạnh các cơ hội đầu tư và xu hướng phát triển mới, hội thảo cũng dành nhiều thời lượng trao đổi về các thách thức mà doanh nghiệp và nhà đầu tư đang đối mặt, bao gồm rủi ro pháp lý, thay đổi cơ chế chính sách, áp lực huy động vốn, quản trị vận hành dài hạn cũng như các vấn đề liên quan đến quản trị ESG trong chuỗi đầu tư và phát triển dự án năng lượng.

Ngoài ra, chương trình còn tập trung thảo luận về xu hướng gia tăng các tranh chấp trong lĩnh vực năng lượng và ESG, từ tranh chấp hợp đồng EPC, hợp đồng mua bán điện (PPA), chậm tiến độ, gián đoạn thi công cho đến các vấn đề liên quan đến tuân thủ ESG, trách nhiệm môi trường và cơ chế giải quyết tranh chấp trong các dự án năng lượng có yếu tố quốc tế.