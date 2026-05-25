TP.HCM: Lắp dải phân cách tự động bằng năng lượng mặt trời tại 'điểm nóng' Cộng Hòa 25/05/2026 14:19

(PLO)- Hệ thống dải phân cách di động vận hành bằng năng lượng mặt trời đầu tiên tại TP.HCM vừa được lắp đặt tại nút giao Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý nhằm hỗ trợ CSGT điều tiết, hạ nhiệt ùn tắc giờ cao điểm.

Đêm 24-5, các đơn vị thi công đã khẩn trương hoàn tất việc lắp đặt hệ thống dải phân cách tự động sử dụng năng lượng mặt trời tại nút giao lộ Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý.

Đây là giải pháp công nghệ mới lần đầu tiên được áp dụng trên địa bàn TP.HCM nhằm tối ưu hóa công tác phân luồng và giảm tải áp lực giao thông tại điểm ùn ứ này.

TP.HCM vừa lắp dải phân cách chạy bằng năng lượng mặt trời tại "điểm nóng" Cộng Hòa. Ảnh: ĐT

Giảm sức người, chủ động điều tiết bằng remote

Việc triển khai dải phân cách tự động được thực hiện theo chủ trương của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM).

Trước đây, tại các giao lộ phức tạp trên đường Cộng Hòa như Tân Kỳ Tân Quý, cơ quan chức năng phải bố trí các dải phân cách dạng kéo thủ công để đóng/mở giao lộ vào giờ cao điểm, ngăn dòng xung đột. Tuy nhiên, phương án này tiêu tốn nhiều nhân lực và thời gian của lực lượng chức năng khi vận hành.

Để khắc phục bất cập này, tối ngày 24-5, trung tâm đã tiến hành lắp đặt dải phân cách tự động dài khoảng 30m và đưa vào sử dụng.

Lực lượng CSGT sẽ sử dụng điều khiển tự động cho hệ thống dải phân cách này.

Thiết bị này được bàn giao trực tiếp cho lực lượng CSGT ứng trực tại giao lộ để chủ động điều tiết, đóng/mở linh hoạt dựa theo mật độ xe cộ thực tế trên đường. Khi dải phân cách tự động được kéo ra, dòng xe trên đường Cộng Hòa sẽ bị cấm rẽ trái vào đường Tân Kỳ Tân Quý, giúp trục đường chính thông suốt hơn trong khung giờ cao điểm. Sau khi được kết nối điện hoàn chỉnh, đơn vị thi công sẽ tiến hành thử nghiệm, triển khai nhân rộng mô hình.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết giao lộ Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý là điểm nóng về giao thông với lượng lớn phương tiện di chuyển qua hướng này. Trung bình 1 ngày, lực lượng CSGT phải kéo tới 5 lần dải phân cách di động. Việc tối ưu công nghệ với hệ thống mới sẽ giảm sức người. Đặc biệt hệ thống mới được vận hành đóng - mở thông qua thiết bị điều khiển từ xa (remote) sẽ tiện lợi hơn.

Nút giao Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và hạ tầng kỹ thuật cho biết đây là hệ thống dải phân cách tự động đầu tiên tại TP.HCM hoạt động hoàn toàn bằng nguồn năng lượng mặt trời. Từ đó, tối ưu hóa hiệu quả vận hành, tiết kiệm chi phí điện năng mà quan trọng hơn là hạn chế tối đa việc phải đào đường, thi công hệ thống cáp điện ngầm phức tạp tại khu vực này.

Khu vực nút giao có mật độ phương tiện lớn.

Giao thông trên đường Cộng Hòa đã ổn định

Ghi nhận của PV báo Pháp Luật TP.HCM trong sáng 25-5, tình hình giao thông trên trục đường Cộng Hòa đã có những chuyển biến tích cực, dòng phương tiện di chuyển thuận tiện và ổn định hơn.

Tại một số vị trí, cơ quan chức năng đã chủ động để trống một khoảng dải phân cách để xe cá nhân thuận tiện nhập vào làn đường 3 chiều (làn đảo chiều linh hoạt bằng dải phân cách cứng đã thí điểm trước đó), góp phần giảm tải rõ rệt cho làn đường hiện hữu.

Thường xuyên lưu thông qua khu vực này, ông Nguyễn Văn Hùng (phường Tân Sơn Nhất) phấn khởi chia sẻ trước đây để thoát khỏi cảnh kẹt xe trên đường Cộng Hòa, ông buộc phải rời nhà từ 6 giờ sáng.

"Nếu đi trễ hơn khung giờ đó là cầm chắc bị chôn chân trên đường. Có lần tôi bị kẹt xe và mất hơn 2 giờ đồng hồ mới đến được nơi làm việc. Từ khi tổ chức giao thông mới, tình trạng ùn ứ đã giảm đáng kể. Người dân đi quen đường nên thời gian di chuyển được rút ngắn hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận nhỏ người dân vẫn cần điều chỉnh để tránh gây xung đột cho các xe khác" - ông Hùng nói.

Giao thông trên đường Cộng Hòa đã ổn định hơn.

Hiện nay tình hình giao thông vào cao điểm sáng tương đối ổn định do người dân đã bắt đầu làm quen với phương án tổ chức giao thông mới. Tuy nhiên, áp lực giao thông vào khung giờ cao điểm chiều vẫn còn một số bất cập đang được tiếp tục theo dõi. Lực lượng chức năng đang rà soát, kiến nghị hoàn thiện thêm hệ thống biển báo, barie và vị trí các điểm đóng/mở dải phân cách sao cho phù hợp nhất. Đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT TP.HCM, Công an TP.HCM

Đồng quan điểm, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và hạ tầng kỹ thuật nhận định mô hình phân làn giao thông 3 chiều trên tuyến này bước đầu mang lại hiệu quả cao, giúp giảm hẳn tình trạng ùn ứ kéo dài.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT để theo dõi, đánh giá cụ thể các số liệu.

Các phương tiện lưu thông ổn định.

Hiện tại, lực lượng CSGT vẫn đang ứng trực trực tiếp để linh hoạt phân làn theo giờ cao điểm và thấp điểm.

Sau khi các dòng phương tiện lưu thông hoàn toàn ổn định ổn định, các bên sẽ họp bàn để đưa ra một khung giờ cố định cho làn đường đảo chiều.

Khi phương án phân luồng theo giờ được cố định, áp lực điều tiết trực tiếp của lực lượng CSGT tại hiện trường sẽ được giảm tải tối đa.