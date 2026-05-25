Ukraine kêu gọi LHQ họp khẩn sau đòn tấn công của Nga bằng tên lửa Oreshnik 25/05/2026 05:50

Ngày 24-5, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cho biết Ukraine đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) và một cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sau các đợt không kích quy mô lớn của Nga, theo hãng tin Đức dpa.

Viết trên mạng xã hội, ông Sybiha cũng kêu gọi có “phản ứng phù hợp và mạnh mẽ đối với bên gây hấn” sau các cuộc tấn công trong đêm, chủ yếu nhằm vào khu vực thủ đô Kiev và có sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Ông Sybiha cáo buộc Nga tìm cách bù đắp cho sự thiếu tiến triển quân sự trên chiến trường bằng các “cuộc tấn công tên lửa mang tính man rợ”.

Theo giới chức Ukraine, các tòa nhà chính phủ cũng bị hư hại trong các cuộc tấn công, trong đó có trụ sở Bộ Ngoại giao và tòa nhà Nội các. Các đòn tập kích diễn ra đúng vào ngày nghỉ lễ.

“[Tổng thống Nga Vladimir] Putin đang tìm cách đe dọa Ukraine bằng việc tấn công dân thường và phá hủy các khu dân cư, bảo tàng, trường học cùng cơ sở hạ tầng trọng yếu” - Ngoại trưởng Sybiha viết.

Hậu quả cuộc tấn công vào thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 24-5. Ảnh: UKRINFORM

Ông Sybiha cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải có phản ứng.

“Chúng tôi kêu gọi các đối tác có hành động đa phương quyết đoán để ngăn chặn Nga và buộc nước này theo đuổi một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài” - theo nhà ngoại giao Ukraine.

Riêng tại Kiev, ít nhất hai người đã thiệt mạng. Theo Thị trưởng KIev - ông Vitali Klitschko, số người bị thương tại thủ đô đã tăng lên 81 người.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trên mạng xã hội rằng khoảng 100 người đã bị thương và ít nhất 4 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công trên khắp Ukraine.

Ngày 24-5, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine để đáp trả các vụ tấn công mà Moscow gọi là "khủng bố" của quân đội Ukraine nhằm vào các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Theo hãng thông tấn TASS, đòn đánh được thực hiện bằng các loại tên lửa Oreshnik, Iskander, Kinzhal và Zircon nhằm vào các cơ sở chỉ huy quân sự của Ukraine.

Sau đó cùng ngày, ông Vladyslav Vlasiuk, đại diện của Tổng thống Ukraine về chính sách trừng phạt, cho biết toàn bộ mảnh vỡ của tên lửa Oreshnik đã được thu gom và bàn giao để tiếp tục phân tích, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Oreshnik: toàn bộ mảnh vỡ (nhiều hơn dự kiến) đã được thu gom và gửi đi phân tích. Về mức độ hiệu quả: chỉ có vài gara bị phá hủy” - ông Vlasiuk cho biết. Ông cũng nói thêm rằng nhìn chung, toàn bộ các loại vũ khí mà Nga sử dụng trong đêm qua đều đã được chuyển đi phân tích.