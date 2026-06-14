Chiến sự Trung Đông ngày 107: Ông Trump nêu thời điểm ký thỏa thuận với Iran, Tehran lập tức lên tiếng; Thủ tướng Anh điện đàm với ông Trump về nỗ lực chấm dứt xung đột 14/06/2026 06:25

(PLO)- Ông Trump nêu thời điểm ký thỏa thuận với Iran, Tehran lập tức lên tiếng; Thủ tướng Anh điện đàm với ông Trump về nỗ lực chấm dứt xung đột Iran; Qatar và Kuwait bày tỏ hy vọng thỏa thuận Mỹ - Iran sớm được ký kết.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Trump nêu ngày ký thỏa thuận với Iran, Tehran lập tức lên tiếng

Ngày 13-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran “dự kiến sẽ được ký vào ngày [14-6]”, đồng thời khẳng định rằng “ngay sau khi được ký kết, eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả mọi người”.

“Vào thời điểm thích hợp, khi mọi thứ đã lắng dịu, chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi lượng hạt nhân bị chôn vùi sâu dưới những dãy núi đá granite kiên cố, nhờ vào các máy bay ném bom B-2 tuyệt vời cùng những phi công xuất sắc của chúng tôi, sau đó sẽ pha loãng và tiêu hủy số vật liệu này, dù ở Iran hay tại Mỹ” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Mỹ cho biết ông hy vọng “quá trình này sẽ diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và suôn sẻ”, nhưng cũng cảnh báo rằng nếu không đạt được kết quả như mong muốn thì “chúng tôi có phương án thay thế tối hậu”.

Theo kênh Al Jazeera, Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán, trước đó vào hôm 13-6 cho biết việc hoàn tất thỏa thuận được kỳ vọng sẽ diễn ra trong vòng 24 giờ tới.

Trong một tuyên bố sau đó, ông Sharif khẳng định thỏa thuận đã “sẵn sàng để ký” và có thể được hoàn tất “trong thời gian rất ngắn”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei đã bác bỏ thông tin 2 bên sẽ ký thỏa thuận trong ngày 14-6, với lý do mà ông mô tả là “sự do dự từ phía bên kia”.

Ông Baqaei cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ bản ghi nhớ nào giữa Iran và Mỹ, nếu được ký kết, “chỉ đóng vai trò là khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo” và không nên được xem là “một thỏa thuận cuối cùng”.

Theo ông, các cuộc thảo luận liên quan vấn đề hạt nhân dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian 60 ngày sau đó. Thông tin này cũng được truyền thông nhà nước Iran đăng tải.

Những phát ngôn trên cho thấy các bên đều đánh giá đàm phán đang tiến gần đến giai đoạn cuối, nhưng vẫn còn khác biệt về mốc thời gian chính xác để hoàn tất và ký kết thỏa thuận.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump cho biết hôm 12-6 rằng dự thảo thỏa thuận đang được Mỹ và Iran đàm phán quy định, nếu được ký kết, hai bên sẽ bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày, theo đài CNN.

Theo quan chức này, bản dự thảo nêu ra một loạt cam kết nguyên tắc mà Iran phải chấp nhận, bao gồm việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân, mở lại eo biển Hormuz và để Mỹ xử lý lượng vật liệu hạt nhân đã được làm giàu của Iran.

Các cuộc đàm phán kỹ thuật sau đó sẽ tập trung vào việc xác định cụ thể cách thức triển khai và thực hiện những nội dung đã được thống nhất trong bản ghi nhớ.

Thủ tướng Anh điện đàm với ông Trump về nỗ lực chấm dứt xung đột Iran

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 13-6 đã có cuộc điện đàm với ông Trump để thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột với Iran, theo thông cáo do Văn phòng Thủ tướng Anh công bố.

Trong cuộc trao đổi, ông Starmer nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “đảm bảo bất kỳ thỏa thuận nào cũng mang lại nền hòa bình bền vững và lâu dài”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: BLOOMBERG

Nhà lãnh đạo Anh cũng khẳng định London sẵn sàng hỗ trợ việc triển khai bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đạt được, đồng thời phối hợp với các đối tác quốc tế để bảo đảm thỏa thuận được thực thi hiệu quả và thành công.

Theo người phát ngôn của Phố Downing, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục duy trì liên lạc trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nước Công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (Nhóm G7) dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về nội dung cuộc điện đàm. CNN cho biết đã liên hệ với Nhà Trắng để đề nghị phản hồi.

Qatar và Kuwait bày tỏ hy vọng thỏa thuận Mỹ - Iran sớm được ký kết

Ngày 13-6, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar - ông Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait - ông Jarrah Jaber al-Ahmad al-Sabah để trao đổi về những diễn biến mới nhất trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Theo Bộ Ngoại giao Qatar, hai bên đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những tiến triển đạt được trong các cuộc thương lượng, đồng thời bày tỏ hy vọng Washington và Tehran sẽ sớm ký kết thỏa thuận.

Thông cáo của phía Qatar cho biết hai nhà ngoại giao “khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với những nỗ lực tích cực đang được triển khai nhằm giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình”.

Động thái này cho thấy các quốc gia vùng Vịnh đang theo dõi sát sao tiến trình đàm phán Mỹ - Iran và kỳ vọng một thỏa thuận sẽ góp phần giảm căng thẳng khu vực, củng cố ổn định và an ninh tại Trung Đông.