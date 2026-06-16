Ông Trump có phát biểu mới về Iran, Israel, Syria; Lộ diện phái đoàn Mỹ-Iran trong cuộc đàm phán sắp tới 16/06/2026 19:59

(PLO)- Ông Trump phát biểu bên lề G7, đề cập Iran, Israel, Syria; Chủ tịch quốc hội Iran sẽ dẫn đầu phái đoàn Tehran tại Thụy Sĩ; Giá dầu tăng nhẹ khi thoả thuận Mỹ-Iran còn mơ hồ.

Tình hình Trung Đông tiếp tục có nhiều diễn biến mới sau khi Mỹ-Iran công bố thoả thuận hoà bình.

Ông Trump phát biểu bên lề G7, đề cập Iran, Israel, Syria,...

Ngày 16-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc họp báo chung sau cuộc gặp song phương với Quốc vương Qatar - ông Sheikh Tamim bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, đề cập thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cũng như tình hình khu vực, theo đài CNN.

Theo ông Trump, giai đoạn đàm phán tiếp theo với Iran sẽ “dễ dàng hơn” so với vòng đàm phán ban đầu, vốn đã dẫn đến Bản ghi nhớ vừa được công bố gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Tiến trình sẽ bước sang giai đoạn thứ hai và tôi nghĩ giai đoạn này thực sự sẽ dễ dàng hơn” - ông Trump nói.

Các quan chức cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm các cuộc thảo luận mang tính kỹ thuật về chương trình hạt nhân của Iran, các biện pháp hỗ trợ tài chính cho Tehran và những chi tiết liên quan việc mở lại eo biển Hormuz.

Ông Trump cũng khẳng định Mỹ sẽ không “đầu tư bất kỳ khoản tiền nào vào Iran”, nhằm xoa dịu lo ngại của một số đồng minh rằng Tehran sẽ nhận được nguồn tài chính từ Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ rõ sự không hài lòng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi nói rằng ông Netanyahu cần phải “có trách nhiệm hơn đối với Lebanon”.

“Không có tôi thì sẽ không có Israel như ngày nay, bởi không một tổng thống nào khác sẵn sàng làm những gì tôi đã làm” - ông Trump nói khi được hỏi liệu ông có thất vọng với ông Netanyahu hay không.

“Tôi đã có mối quan hệ rất tốt với Bibi, nhưng giờ đây Bibi phải có trách nhiệm hơn đối với Lebanon” - ông Trump nói, sử dụng biệt danh của thủ tướng Israel.

Ông Trump cũng cho rằng Syria có thể “làm tốt hơn” Israel trong việc đối phó nhóm vũ trang Hezbollah.

Ông Trump cho biết ông đã “đề nghị với Israel” rằng Tổng thống Syria Ahmed Al-Sharaa nên “xử lý Hezbollah”.

“Ông ấy không phải là một người hoàn hảo, nhưng đã làm rất xuất sắc trong việc ổn định tình hình, và ông ấy rất giỏi trong việc đối phó Hezbollah. Tôi đã đề nghị Israel để Syria xử lý Hezbollah, bởi vì thành thật mà nói, tôi nghĩ họ sẽ làm việc đó tốt hơn” - ” ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ cho biết Israel đã chiến đấu với Hezbollah trong “quá nhiều năm”, đồng thời nói thêm rằng “quá nhiều người thiệt mạng”.

“Không nhất thiết phải đánh sập cả một tòa chung cư mỗi khi các vị truy tìm một ai đó, bởi trong những tòa nhà đó có rất nhiều người và không phải tất cả họ đều là thành viên Hezbollah” - theo tổng thống Mỹ.

Về phía Qatar, Quốc vương Tamim nói rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ mang lại những kết quả tích cực trên khắp Trung Đông.

“Tôi muốn cảm ơn ngài vì vai trò lãnh đạo trong giai đoạn vô cùng quan trọng này đối với Trung Đông. Đây là một thỏa thuận rất quan trọng. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng với động lực hiện nay, tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được và thực hiện những điều to lớn cho khu vực” - ông Tamim nói.

Chủ tịch quốc hội Iran sẽ dẫn đầu phái đoàn Tehran tại Thụy Sĩ

Ngày 16-6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Majid Takht-Ravanchi cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ bắt đầu sau khi bản ghi nhớ được ký kết vào ngày 19-6 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Theo lời ông Takht-Ravanchi, phái đoàn Iran sẽ do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, trong khi phía Mỹ sẽ do Phó Tổng thống JD Vance làm trưởng đoàn đàm phán.

“Thụy Sĩ sẽ là địa điểm diễn ra lễ ký kết, nhưng địa điểm cụ thể vẫn chưa được xác định. Vòng đàm phán tiếp theo sẽ bắt đầu ngay sau khi việc ký kết hoàn tất” - ông Takht-Ravanchi cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran đã được chia thành 2 giai đoạn.

Theo ông Araghchi, giai đoạn đầu tập trung vào các vấn đề như tình trạng eo biển Hormuz, việc Mỹ phong tỏa hải quân và công tác tái thiết sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Giai đoạn tiếp theo sẽ đề cập các vấn đề hạt nhân và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, với mục tiêu giải quyết trong một thỏa thuận cuối cùng.

Ông Araghchi nhấn mạnh rằng việc chấm dứt các cuộc chiến liên quan Iran và Lebanon có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Nhà ngoại giao Iran khẳng định Tehran sẽ coi bất kỳ sự chiếm đóng nào tiếp diễn tại Lebanon là hành vi vi phạm bản ghi nhớ đã đạt được với Mỹ.

Giá dầu tăng nhẹ khi thoả thuận Mỹ-Iran còn mơ hồ

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 16-6 do những lo ngại về việc thiếu các chi tiết cụ thể trong thỏa thuận sơ bộ chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, theo đài CNBC.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng 0,3%, lên 83,42 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,3%, lên 81,12 USD/thùng.

Trong phiên ngày 15-6, giá dầu đã giảm gần 5%, xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 4-3, sau khi ông Trump cho biết một bản ghi nhớ đã được ký kết nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.