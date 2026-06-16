Dừng xe máy dùng iPhone, thiếu nữ bị hai kẻ cướp giật điện thoại 16/06/2026 12:29

(PLO)- Đang dừng xe chờ mẹ tan ca và sử dụng điện thoại, một thiếu nữ tại Thuận An đã bị hai thanh niên áp sát, cướp giật điện thoại rồi tẩu thoát.

Ngày 16-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thuận Giao đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản của Nguyễn Tấn Vũ (32 tuổi, cư trú tỉnh An Giang) và Trần Văn Ngàn (30 tuổi, cư trú TP Cần Thơ).

Trước đó, lúc 11 giờ 50 phút ngày 14-6, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện một bài đăng phản ánh vụ việc một nữ sinh bị cướp giật điện thoại trên đường Thuận Giao 25.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng PC02 và Công an phường Thuận Giao đã khẩn trương xác minh, làm việc với người bị hại là em DKY (15 tuổi, thường trú tỉnh An Giang) cùng người giám hộ để làm rõ vụ việc.

Hai nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, cướp giật điện thoại của thiếu nữ. Ảnh chụp từ clip

Theo trình bày của em Y, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 13-6, em điều khiển xe máy đến trước cổng Công ty TNHH JIAHUA trên đường Thuận Giao 25 để chờ mẹ tan ca làm việc. Trong lúc ngồi trên xe sử dụng điện thoại iPhone 15 Promax để xem Facebook thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát từ phía sau.

Người ngồi sau nhanh chóng giật chiếc điện thoại trên tay em Y rồi cùng đồng bọn tăng ga bỏ chạy về hướng đường Thuận Giao 21.

Vũ và Ngàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Xác định đây là vụ việc có tính chất manh động, Phòng PC02 phối hợp Công an phường Thuận Giao triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát hệ thống camera an ninh, truy vết các nghi phạm trên nhiều tuyến đường.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm sử dụng xe máy kiểu dáng Honda Sonic màu đen mang biển số 67E1-506.15 để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Với quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã xác định, truy xét và bắt giữ được Nguyễn Tấn Vũ và Trần Văn Ngàn để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng PC02 đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng người để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra nhằm làm rõ các vụ việc có liên quan.