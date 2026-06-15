Camera ghi lại cảnh cụ ông bán vé số bị đánh đập, lục túi lấy tài sản 15/06/2026 14:07

(PLO)- Một cụ ông sau ngày dài mưu sinh bằng nghề bán vé số đã bị người lạ mặt hành hung, cướp tài sản khi đang ngủ trên vỉa hè.

Ngày 15-6, Công an xã Thủ Thừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng để xác minh, truy xét vụ một cụ ông bán vé số bị hành hung và cướp tài sản khi đang ngủ trên vỉa hè. Nạn nhân được xác định là ông NVH (70 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 13-6, ông H nằm ngủ trên vỉa hè gần đèn tín hiệu giao thông khu vực Cầu Voi, trên quốc lộ 1, thuộc ấp 5, xã Thủ Thừa sau một ngày đi bán vé số.

Cụ ông bị người đàn ông lạ lục túi quần để lấy tài sản. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông mặc áo thun trắng, quần đùi, tóc hớt cao, cầm theo cục đá đi đến nơi ông H đang nằm ngủ. Người này sau đó ném thẳng cục đá vào người nạn nhân.

Dù ông H đau đớn và gần như không thể chống cự, người này vẫn liên tiếp dùng chân đạp nhiều lần vào người cụ ông rồi lục túi quần để tìm tài sản.

Khi ông H cố gắng giữ lại túi quần, đối tượng tiếp tục tấn công nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong lúc xảy ra vụ việc có một xe gắn máy đi tới. Người đàn ông áo thun trắng liền giả vờ giải thích sự việc. Tuy nhiên, sau khi người đi đường rời đi, người này quay lại tiếp tục hành hung nạn nhân rồi lấy tài sản.

Sau đó, người dân phát hiện sự việc, nhanh chóng thông báo đến công an và đưa ông H đi cấp cứu. Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể và chưa thể cung cấp nhiều thông tin phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an đang tập trung rà soát hình ảnh camera, thu thập chứng cứ và truy tìm đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một cụ ông 70 tuổi bị tấn công để cướp tài sản đã gây bức xúc trong dư luận địa phương.